華通縮隱憂望財策打救

首11月貿盈增至6.2萬億 零售額增速遠遜疫前 中美貿易戰時隔6年又升溫，反令今年下半年內地貿盈愈升愈有，更成為全年國內生產總值（GDP）增長引擎！然而，明年美國關稅鎖喉壓制在即，恐對「十四五」（第14個5年計劃）收官之年帶來重大威脅，加上內地通縮遲遲未改善，外界紛紛寄望中國豪擲萬億元（人民幣‧下同）計的財力自救，大力推進穩經濟保衞戰。本月初召開的政治局會議，更相隔14年首次提出貨幣政策由「穩健」改至「適度寬鬆」，並提倡要提振消費，穩住股市樓市。

中國銀行研究院發表報告指，今年內地經濟呈V形走勢。受房地產市場深度調整、內需疲弱、社會預期低迷等因素影響，經濟景氣逐季走弱，首季、第二及第三季GDP按年分別增長5.3%、4.7%、4.6%。尤其是在9月底一籃子穩經濟增量政策未推出前、8月份主要經濟數據如工業生產、零售增速均遜預期，固定資產投資亦創年內累計增速低位，曾引來多家大行削減內地經濟今明兩年增長預測。

投行轉軚撐內地今年「保五」 不過，自從增量救市措施趕上第三季尾班車，中國人民銀行、中國證監會、財政部、發改委等密集式召開發布會，A股在十一長假前後氣勢如虹，更為10月開局創下連日成交額破頂的紀錄，大行惟有施展「彈弓手」重新調高對華經濟預測，齊齊唱好今年經濟增長可「保五」，即使11月的財政化債額度只有6萬億元，遠不及市場預期的10萬億元以上，但如中國銀行研究院所言政策針對性強，社會預期和市場信心逐步回暖，故該研究院初步預計，全年能實現5%左右的經濟增長目標。

面對貿戰內需弱兩大威脅 但峰迴路轉的是，明年重新入主白宮的特朗普直接放出狠話，揚言上任首日即對華加徵10%關稅，直接衝擊內地經濟明年形勢。為避開關稅大棒，今年底前美企忙囤中國貨，讓內地外貿由年初至今盡領風騷，以人民幣計價，首11個月累計進出口總額39.79萬億元，按年增長4.9%，其中出口總額23.04萬億元，按年增6.7%，貿易順差6.29萬億元。

儘管如此，內地物價低壓路線不變，特別是工業生產者出廠價格指數（PPI）跌足兩年。大華銀行亦指，今次內地面對特朗普2.0的貿易戰，與2018年的分別在於內需疲弱逆風來襲，由於消費者和企業信心依然低迷，通縮恐成為主要威脅。因此，在考慮到特朗普明年施加額外關稅、國內基本面未恢復的兩大負擔下，該行下調明年內地經濟預測至4.3%，低過此前預測的4.6%。

負責擬定政策維護金融穩定的人民銀行貨幣政策委員王一鳴，也在11月底公開表示，當前經濟面臨最主要的問題是有效需求不足，今年首11個月社會消費品零售總額只有3.5%的增速，大幅低於疫情前8%的增幅，需求不足導致價格持續回落，企業獲利空間受擠壓。

他直言，2025年是「十四五」規劃的結束，維持經濟平穩運作意義十分重大。故他認同人民大學課題組報告建議，明年經濟指標應定在5%左右，這是預期引導，也是信心表達。

中央預告提高赤字率 如大華銀行所言，即使人民銀行在本季兌現降低存款準備金率（降準）的承諾，惟明年進一步下調貸款市場報價利率（LPR）的機會較微，主因人民幣在岸價下行壓力大增。因此多家大行不約而同將救市目光轉向財政刺激政策，當中，以瑞銀看法較進取，估中國未來10年財政刺激方案規模可能高達30萬億至50萬億元。

王一鳴亦提示，財政政策要更積極，明年如果要達到5%左右的經濟增長，就需適度提高赤字率。兩周前召開的中央經濟工作會議果然預告，明年要提高財政赤字率。不過，他補充，當局要更重視發揮利率等價格調控工具作用，以降低債務成本。只有具備條件時，才可進一步減息及降準。

美國加關稅對中國經濟影響 內地GDP按年增幅