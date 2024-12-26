中國人均GDP有待提升 須谷消費

雖說美國和中國是全球首兩大經濟體，惟兩國的人均國內生產總值（GDP）差距仍大。世界銀行數據顯示，於2023年，中國GDP為17.79萬億美元（約138.76萬億港元），折合人均GDP為12,614美元；美國GDP則為27.36萬億美元（約213.4萬億港元），折合人均GDP為81,695美元。

另一差異是兩國的私人消費佔GDP比重，於2022年，中國和美國的數據分別為53.4%和81.9%，消費支出佔GDP比重明顯低於美國。

要留意，中美兩國計算GDP的方法並不相同。譬如中國是以生產法計算，即由生產過程中創造的貨物和服務價值，扣除生產過程中投入的中間貨物和服務價值。

反之，美國於2013年修改了GDP的新核算法，企業、政府和非牟利機構的研發費用支出被視為固定投資；有關娛樂、文學及藝術原創支出也視作固定投資納入統計資料；另一項類別將包括電影、長期電視節目、圖書、錄音等；加上包括房屋交易時的多項稅費、固定收益養老金計劃赤字等併入計算。

65%省份首3季GDP未達標 雖然中央自今年9月推出「組合拳」政策以來，多次強調內地經濟可維持5%的增長目標，惟全國31個省份首3季GDP數據顯示，65%省份首3季GDP未達標；13個省份增速均低於全國平均線，包括上海、廣東、海南等主要經濟大省，而青海（2.5%）、黑龍江（2.3%）、山西（1.8%）的增速則排名榜末。

中美國內生產總值