晶片霸主英偉達年內股價飆1.8倍

美國前國務卿基辛格曾指：「誰控制了石油，就控制了所有國家」，時移世易，這位傳奇外交家的名言已演變為「誰控制人工智能（AI）晶片，誰就控制全世界」，可見晶片成為21世紀各國必備的核心資源！

先說英偉達，10月底止上財季經調整毛利率為74.6%，FactSet數據顯示，英偉達毛利率目前在半導體公司中排名第3，僅次於Arm及博通（Broadcom），另外，期內淨利潤屬新高，按年再勁升1.08倍至193.09億美元。

Blackwell產品供不應求 就市場一直關注英偉達旗下兩大旗艦晶片系列——Blackwell和Hopper的供應及出貨情況，創始人黃仁勳稱，Blackwell將於今季出貨，並於明年增加出貨量，產品將持續幾季供不應求，他又料Hopper需求將持續到明年首幾季，兩款晶片至2026財年仍求過於供。

此外，英偉達的員工福利同樣令外界羨慕，事關該企早前獲《福布斯》選為美國最佳僱主，力壓微軟、蘋果公司（Apple Inc.）及巴郡等企業。英偉達員工體驗副總裁Beau Davidson稱，他們有一套機制收集員工意見，大至員工福利，小至公司咖啡廳提供的零食，均會參考意見作出相應改善。

英偉達目前有逾2.33萬名員工，據報員工流動率偏低，僅得2.7%，遠低於同行平均值17.7%，更令不少員工進身百萬美元富翁，因員工可透過儲起英偉達股票致富，涉及以股票出糧等方式，將打工回報數以百倍增加。

華為手提電腦全國產化 另邊廂，現時仍遭美國全面打壓的華為，據指其明年初開始量產最先進AI晶片昇騰910C，屬最接近英偉達高階晶片H100的內地平版替品。話雖如此，相關技術仍遠遠落後英偉達的Blackwell。

至於華為同系的昇騰910B，有指違反美國出口管制，因當中使用台積電7納米製程晶片，加上有傳美國上月已要求台積電停止向中國客戶供應用於AI領域的先進製程晶片，所以據估計，現時華為的晶片好大機會是2020年美國針對華為制裁禁令生效前的存貨。

不過，華為屢遭「閹割」下，除了逆流打造出Mate 60系列和Pura 70系列等手機型號，還出產了全國產化的手提電腦——擎雲L540，搭載5納米工藝的麒麟（Kirin）9006C系統單晶片（SoC），為內地政府機構改用國產品牌電腦埋下伏線。

整體而言，華為首3季營收按年增長28.3%，至5,859億元人民幣，遠超去年同期的4,523億元人民幣；淨利潤下降13.8%，至629億元人民幣，以此推算該企今年第三季營收為1,684億元人民幣，淨利潤為77.58億元人民幣。

英偉達年內股價走勢