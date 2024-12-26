金融：踢出SWIFT或成美制裁王牌

隨着特朗普明年1月就任美國總統，市場屏息靜待這位事隔4年再度入主白宮的狂人，會否加深全球貿易矛盾，同時開打以貨幣對決為首的金融資本戰！要留意，若中美金融戰全面開打，恐演變為系統性金融風暴，包括香港在內的全球資本市場均難逃一劫，屆時全球民眾謹記綁好安全帶自保為妙！

所謂前車可鑑，俄羅斯在俄烏戰爭爆發隨即被美國制裁，並遭踢出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統，所以一旦中美貿易戰升級，繼而引起鎖國外交政策，美國不排除會以金融制裁還擊，亦正因SWIFT是目前全球重要跨境支付系統，美國政府對其擁有重要話語權，SWIFT往往成為金融制裁手段中的重要王牌。

早於今年4月，市場已有傳美國準備起草切斷中國部分銀行與全球金融體系聯繫的制裁措施，目的是阻止內地對俄羅斯軍事生產的商業支持，只是之後不見蹤影，但並非代表行動告一段落，因觀乎特朗普已委任對華鷹派「孖寶」，佛羅里達州聯邦參議員魯比奧出任國務卿一職，同時提名格里爾任美國貿易代表。由於格里爾正正是萊蒂澤的門生，回顧「特朗普1.0」時代曾任職萊蒂澤幕僚長，故有指隨着特朗普的經貿班底成形，金融戰加貿易戰的規模隨時空前絕後。

2018年增關稅人幣累貶10% 事實上，2018年美國對中國半數進口商品徵收25%關稅後，人民幣兌美元匯價下跌10%，近乎一對一抵銷美國加稅效應。至於落實加稅，香港的貿易地位同樣元氣大傷，事關美國總統特朗普早已於2020年簽署《香港自治法》，取消美國給予香港貿易上的特殊地位，「轉口港」角色不再，甚至連帶香港正銳意發展的高科技產業均受影響，因上述法律取消了對香港出口敏感技術毋須首先取得許可安排。

此外，美國國會眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會的兩黨負責人，上月致信美國財政部長耶倫，稱香港現已淪為國際金融犯罪中心，包括向俄羅斯轉運遭管制的西方技術、設立空殼公司購買伊朗石油、管理北韓「幽靈船」，以及違反美國貿易限制措施，都反映香港已被「上鋼上線」擺上枱，後續進程勢必備受關注。

對港服務收入影響料不大 資深經濟分析師羅家聰稱，一旦特朗普大幅徵稅，香港「國際收支平衡表」中的「資本及金融帳」應會縮減規模，由於過往香港出口主要賺錢來源是服務，涉及會計、法律等服務範圍，惟自2019年後相關收入已每況愈下，所以特朗普上台的效應與8年前相比未必太大。反而他提及，回看2016年（即特朗普首次勝選總統一年），中國經濟對西方國家的威脅相當大，惟現已不可同日而語，所以內地需以解決自身問題為主要考慮因素，其他都是次之。