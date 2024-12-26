各國政府持51萬枚比特幣 美中最多

加密貨幣聖誕日表現不俗，CryptoCompare數據顯示，「一哥」比特幣（Bitcoin）每枚報97,959美元，24小時內漲3.8%。特朗普建立國家比特幣儲備的想法看似「前衞」，但追蹤全球加密幣持有量的網站Bitcoin Treasuries發現，現時全國各國政府持有約51萬枚比特幣，大約相當於迄今已開採比特幣（約1,979萬枚）的3%，市值折合接近3,897億港元。

政府手上的比特幣主要由查處犯罪所得，亦可能由於涉足挖礦業務而獲得報酬。持有最多比特幣的國家不是率先把它列為法定貨幣的中美洲國家薩爾瓦多，而是美國，持倉20萬枚，其次就是中國，持倉約19萬枚，亦即現時世上所有比特幣有0.96%在北京手上，市值折合接近1,452億港元。

西藏旁邊的不丹大約5年前開始以國營形式挖礦，持倉（約11億美元）比薩爾瓦多還要多約一倍。

微策略再增持逾5千枚 比特幣頭號大戶微策略（MicroStrategy）於截至22日止一周斥約5.61億美元增持5,262枚比特幣，每枚均價約10.66萬美元。由於是近期規模最小的增持，市場有人質疑該企也「高處不勝寒」。

分析指，比特幣近日回落是聯儲局減息預期降溫的自然反應，如能突破10萬至10.15萬美元的阻力區，可望再度挑戰之前接近10.8萬美元的歷史高位，破頂失敗則會回落，但9萬多美元會有支持。

另外，據報微策略向美國證券交易委員會（SEC）申請把A類普通股由3.3億股增至103.3億股，以實行公司發行3年透過股票和債券集資420億美元的計劃（買比特幣）。