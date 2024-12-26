豐田研革新 冀股本回報率目標升至20%

消息指，日本乃至世界最大車廠豐田訂立一個雄心萬丈的計劃──把股本回報率（ROE）提高至20%，不但比市場估算的豐田本財年ROE高9個百分點，對比上年日本上市公司的ROE平均值更高出11個百分點。

分析估2030年前後完成 消息刺激豐田股價聖誕節午後急漲，收市升4.57%，為日經平均指數升幅第二大的個股，成為該指數升93點（0.24%）的重要推手，撐起日股大市。

日本傳媒昨午突然發表上述來自豐田內部人士的重磅消息，雖然沒有確切的實現時間目標，但預計在「2030年前後」完成。「財技上」必然會做小「股本」的基數，如減少交叉持股和回購股份，據報單是本財年派息加回購的股東回饋就可能超過盈利的五成；另一方面穩定增加派息。

實務上，豐田會革新商業模式，着眼於不同種類的汽車售後服務，減輕對售車的依賴，事關世上有約3億部豐田在路上行走。

這裏不僅是指零件更換、定期驗車和汽車金融，即使副社長宮崎洋一說過這樣可以提升經營溢利1,000億日圓，透過無線通訊網絡強化車輛性能才是關鍵，例如預防事故、提高自動駕駛精準度等，亦即Tesla的「SEV」（汽車由軟件定義）概念。

全球售車量連漲兩個月 豐田昨有另一捷報，11月份全球售車量按年升1.7%至92.05萬輛，連續兩個月有增長，一大原因是中國（含港澳，不計台灣）銷量按年升7%至17.59萬輛，扭轉之前起碼6個月的跌勢，把今年累計跌幅縮至7.7%。中國市場環境依舊嚴峻，「減價戰激化」，但Granvia、Sienna、bZ3熱賣，營銷策略迎合到政府補貼買車的政策。

另邊廂，準備與本田合體的日產，股價昨飆升8.66%，本田升幅回順至0.84%。晨星（Morningstar）加入質疑「日本合體」的行列，指兩企都缺乏引人注目的電動車產品，合併後公司仍將面臨新電動車款和技術研發的挑戰，所花的時間恐比預期更長，且標準化汽車平台產生的成本協同效應也非立竿見影。