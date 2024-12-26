日央行：調整幣策須考慮各種風險

日本央行行長植田和男昨日出席工商界活動時表示，調整貨幣寬鬆政策的時間和步伐將依據經濟活動的發展，以及物價和金融狀況，「要監察的指標多的是」，包括美國經濟前景，以及春季勞資談判的加薪動力。掉期市場顯示，交易員估計下月加息的機會僅46%，3月才加的機會達82%。

他續稱，日央行需要對國內外不同風險因素予以充分關注，以評估對日本經濟和物價的影響，尤其是即將到來的「春鬥」（春季勞資薪酬談判）。由於日本正邁向通脹企穩2%的階段，日央行會維持銀根寬鬆，息口會低過中性利率（即實施擴張性貨幣政策），以穩固經濟，「要確保日本經濟不會回到通縮或低通脹」。

分析：3月加息機會較大 SOMPO Institute Plus高級經濟學家小池理人表示，由於日圓匯價和特朗普上場後的經濟狀況充滿不確定性，植田希望保持靈活，其講話不能完全排除下月加息，但3月加息的機會較大。日圓兌每美元昨曾跌見157.51，每百日圓低見4.9307港元。

不過，日本畢竟已進入加息周期，10年期國債孳息率今年已飆44%，突破暌違多年的一厘大關，日本政府融資成本顯著上升。消息指，日本政府明年4月起下一財年計算償息成本所用的利率參數（長期國債利率）會從本財年的1.9厘提高到兩厘。有分析指出，如果特朗普全球加徵關稅和降低企業稅率令通脹升溫，日本債息也會跟隨美國債息上升。