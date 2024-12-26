內地兩太陽能企減產「反內捲」
中央經濟工作會議揚言「綜合整治『內捲式』競爭」，堪稱「內捲」表表者的太陽能企業率先響應，打頭陣的是兩家多晶硅廠商，其中一家更是產量居冠的通威股份。大全能源股價昨升3.82%，但通威照跌0.5%，太陽能設備龍頭隆基綠能跌0.18%，福萊特玻璃(06865)的A股僅升0.09%。
通威大全降多晶硅產能
通威以「西南地區冬季進入枯水期，電力價格環比提升」為契機，又考慮到太陽能產業「持續處於底部調整」，決定積極響應中經會致力破除「內捲」，促進太陽能產業長期健康發展，旗下永祥股份會逐步安排雲南和四川合共4家生產高純度多晶硅的附屬公司進行技術改造及檢修，「階段性有序減產控產」，預計對有助集團盈利，之後按電價與市況再作打算。
同在上海上市的大全亦稱，多晶硅供求失衡的格局仍未有根本改善，行業持續面臨「全面虧損的嚴峻挑戰」；為嚴格落實中經會精神，規範企業行為，逐步啟動新疆及內蒙古廠房高純度多晶硅生產線的階段性檢修，對部分產線進行有序減產控產。
藍籌太陽能電池玻璃生產商信義光能(00968)亦會在雲南生產多晶硅，但可能是眼見市場血流成河，7月底刊發的中期業績已表明沒有試產之具體計劃，也無意擴充。公司周二宣布，由於業務基本上在內地，且用人民幣結算，2024年全年業績開始會改用人民幣列帳。
大和：行業或2027始復甦
大和電力、公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢接受本報訪問時表示，內地太陽能組件產能實在太多，出清只能靠市場，問題是資產不少屬於民企，「一些更是近年才添置，跟地方政府一起打造光伏基地，兩年就執咩唔通？一些二線廠商有地方政府投資，銀行有融資，又有就業考慮，炒晒啲工人呀？好多各方利益。」
他亦對太陽能設備需求前景審慎，「出年歐盟需求增長僅5至10%，而美國直情自己建廠，2026年內地太陽能裝機增長亦可能會下降，出年偏偏仲有產能投產，復甦隨時要等到2027年。」
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