內地兩太陽能企減產「反內捲」

通威大全降多晶硅產能 通威以「西南地區冬季進入枯水期，電力價格環比提升」為契機，又考慮到太陽能產業「持續處於底部調整」，決定積極響應中經會致力破除「內捲」，促進太陽能產業長期健康發展，旗下永祥股份會逐步安排雲南和四川合共4家生產高純度多晶硅的附屬公司進行技術改造及檢修，「階段性有序減產控產」，預計對有助集團盈利，之後按電價與市況再作打算。

同在上海上市的大全亦稱，多晶硅供求失衡的格局仍未有根本改善，行業持續面臨「全面虧損的嚴峻挑戰」；為嚴格落實中經會精神，規範企業行為，逐步啟動新疆及內蒙古廠房高純度多晶硅生產線的階段性檢修，對部分產線進行有序減產控產。

大和：行業或2027始復甦 大和電力、公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢接受本報訪問時表示，內地太陽能組件產能實在太多，出清只能靠市場，問題是資產不少屬於民企，「一些更是近年才添置，跟地方政府一起打造光伏基地，兩年就執咩唔通？一些二線廠商有地方政府投資，銀行有融資，又有就業考慮，炒晒啲工人呀？好多各方利益。」

他亦對太陽能設備需求前景審慎，「出年歐盟需求增長僅5至10%，而美國直情自己建廠，2026年內地太陽能裝機增長亦可能會下降，出年偏偏仲有產能投產，復甦隨時要等到2027年。」