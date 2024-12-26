茅台料今年收入利潤續雙位數增

內媒報道，正當一直實行「先款後貨」的白酒業經銷商「遭遇巨大流動性壓力」之際，茅台集團昨日在貴陽市舉行茅台酒2025年經銷商聯誼會。茅台集團總經理王莉承認，茅台酒需求上的挑戰比以往調整期更為複雜，但今年將順利完成年初定下的營運目標──營業收入和利潤保持兩位數雙增長，持續穩住茅台的「基本盤」。

王口中的「茅台酒」應該是指上市公司貴州茅台的「茅台酒」分部，樽上寫着「貴州茅台酒」的才算，跟「系列酒」相對，首3季收入貢獻約84%，期內亦確實按年增長15.87%至1,011.26億元人民幣，所以她的言論沒有太大驚喜，股價昨收跌0.57%。

紅酒香檳價勢連跌兩年 王莉又稱，茅台酒得持續做好「三個轉型」，即客群、場景和服務。茅台酒銷售有限公司董事長張旭則發布「2025年重點市場政策」，提及將調整飛天53度500毫升茅台酒、珍品茅台酒、飛天53度1,000毫升茅台酒等產品投放量，讓飛天茅台價格「相對穩定」，並會強化「普茅大單品」（標準茅台）作為「橄欖型產品矩陣」之「金字塔底座」的地位，激活終端消費動力，提升對消費者的接觸率。

然而，內地消費降級下，名酒價格顯著受壓。英媒報道，今年首11個月，勃艮第紅酒價格累挫14.4%、波爾多紅酒跌11.3%，年份香檳亦跌9.8%，令跌勢延續至第二年（去年插水主因息口抽高，以及疫情期間升勢甚猛）。業界人士指，亞洲收藏家的拋售加劇區內葡萄酒跌勢，但也建議考慮趁低吸納。

高島屋內地客貢獻再降 不管如何，日本放寬內地居民赴日簽證前，港人應該不陌生的日資連鎖百貨公司高島屋，也以業績報告反映內地消費低迷。

高島屋公布，截至11月底止本財季首9個月，上海分公司經營溢利以當地貨幣計價按年暴瀉22.6%，跟集團整體形成強烈對比，事關日本百貨業務期內總收入按年升11%，其中免稅收入按年飆89%，打破上財年破紀錄的全年數字。上財季中國遊客的貢獻已連跌兩季，佔比由5月止首財季的約200億日圓降至約137億日圓。