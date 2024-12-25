股市估市：港股下月聚焦新春概念

展望明年，投資市場關注中美見招過招，政策不確定性為主要風險因素。重要時間點包括美國候任總統特朗普1月就職總統以及內地3月召開的兩會。明年首季恒生指數料會加大震盪，惟預計資金仍會於不同板塊尋找機會。其中，明年1月底將迎來農曆新年，預計事前將有短線炒作主題，包括服務消費以及春節出行相關板塊等。

由於內地將加大力度穩消費穩經濟，服務消費料有支持，有助電影票房復甦。國家電影局於12月9日啟動跨年賀歲喜迎新春──全國電影惠民消費季，消費季從12月至明年2月，覆蓋賀歲、元旦、春節等重要電影檔期，惠及全國電影觀眾。

貓眼娛樂上望10元 春節檔期電影名單陸續公布，隨着重磅電影確認檔期，黃金檔期票房指日可待，有望迎來強勁表現。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）