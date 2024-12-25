股市估市：港股下月聚焦新春概念
展望明年，投資市場關注中美見招過招，政策不確定性為主要風險因素。重要時間點包括美國候任總統特朗普1月就職總統以及內地3月召開的兩會。明年首季恒生指數料會加大震盪，惟預計資金仍會於不同板塊尋找機會。其中，明年1月底將迎來農曆新年，預計事前將有短線炒作主題，包括服務消費以及春節出行相關板塊等。
由於內地將加大力度穩消費穩經濟，服務消費料有支持，有助電影票房復甦。國家電影局於12月9日啟動跨年賀歲喜迎新春──全國電影惠民消費季，消費季從12月至明年2月，覆蓋賀歲、元旦、春節等重要電影檔期，惠及全國電影觀眾。
貓眼娛樂上望10元
春節檔期電影名單陸續公布，隨着重磅電影確認檔期，黃金檔期票房指日可待，有望迎來強勁表現。
貓眼娛樂(01896)作為在線票房龍頭，國產電影發行方及互聯網娛樂綜合行銷平台，布局貫穿產業上下游。公司近年加大參與影片製作發行，持續向上游拓展，有助提升盈利能力。估值上，現價對應2025財年預測市盈率約10倍，低於過去5年平均水平，上望10元。
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