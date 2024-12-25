工商舖焦點：新世界傳3.6億沽活化盤

寶馬花園商場售2.45億 物業坐落於六合街9號，樓高約11層，作半零售及商業用途，總樓面面積逾6.44萬方呎，出租率達100%。項目前身為中溪工業大廈，新世界於2017年以逾3.5億成功併購全部業權，其後進行活化。月前亦市傳該集團售出同區新型工廈Artisan Lab，成交價約6.2億元。

資料顯示，北角寶馬花園商場部分以約2.45億元易手。物業原由本地資深投資者擁有，包括部分地下舖位及一至3樓，總樓面共逾3.8萬呎。當中，一至3樓每層面積超過11,000方呎，以成交價計算，呎價近6,447元，物業現有多個租客。

另外，同區北角道一至9號A皇冠大廈地下雙號舖，面積約800方呎，以約2,180萬元易手，成交呎價逾2.7萬元。該舖現租予連鎖麵包店，月租約7.5萬元，以成交價計，租金回報率約4.1厘。