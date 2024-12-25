豪宅市況：內地高才半億買君臨天下

市區豪宅再錄內地高才入市個案，九龍站君臨天下海景三房戶，獲同類買家以約5,270萬元承接，低市價約6.6%。

美聯李子樂表示，上述單位為1座極高層A室，實用面積約1,084方呎，約兩年前以5,600萬元放售，最後減價約330萬元成交，呎價約48,616元。

同區擎天半島則有內地業主看淡後市微蝕沽貨，消息稱，該盤1座中層B室，實用面積約1,243方呎，該名業主今年3月才以約3,280萬元入市，近期以約3,250萬元沽出，持貨約9個月帳面損失約30萬元，呎價約26,146元。

瑞峰複式劈26%易手 新界區老牌豪宅特色戶大手減價售出。世紀21奇豐莊振耀稱，大圍瑞峰花園6座一個頂層複式三房戶，實用面積約2,279方呎，放盤一年累減835萬元或約26.9%，以2,265萬元連車位沽出，呎價約9,939元。

相比中小型住宅，業界仍較看好豪宅表現，普縉集團報告指出，政府放寬投資移民條件，個別新盤豪宅項目亦不受整體樓價下調影響，預期豪宅物業明年穩中向好。