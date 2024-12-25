投資客淡市執筍盤

君豪峰5年貶37% 油麻地細戶180萬拍出 今年樓市步入「收爐」階段，部分投資客趁淡市吸納市區筍盤，鰂魚涌君豪峰海景一房「蝕讓貨」獲收租客承接，做價500萬元有找，單位約5年跌價近四成。亦有投資者到拍賣場平買銀主貨，油麻地興發大廈細單位「一字頭」拍出，僅為市價的七五折。

中原楊文傑表示，上述君豪峰蝕賣單位為中層B室，實用面積約290方呎，原叫價518萬元，放盤不足兩周，即減至488萬元沽出，呎價約16,828元，新買家為投資客，購入作收租用途。原業主於2019年以775萬元購入單位，持貨約5年帳面勁蝕約287萬元，跌幅約37%。

樓價低位徘徊，正是投資者出動最佳時機，拍賣場低價推拍單位成吸納對象。忠誠拍賣昨日拍出一項物業，為上述廟街興發大廈高層B室銀主盤，實用面積約212方呎，以171萬元開價推拍，吸引兩組買家競逐，最後搶高9萬元，以180萬元售出，呎價約8,491元。該行指出，新買家為投資客，單位估價約240萬元，是次做價明顯低約25%。

御景園賣平市價6% 事實上，樓市交投降溫，新界細價屋苑亦連錄低價及損手個案。中原王勤學表示，節日氣氛濃厚，買家陸續暫緩入市，元朗區本月錄49宗二手成交，較上月同期大減約三成，並以減價及低價個案為主。

他指出，區內御景園2座低層3室，實用面積約647方呎，叫價510萬元，減至502萬元沽出，呎價約7,759元，低市價約6%。原業主持貨約8年帳蝕約68萬元或約11.9%。

藍澄灣6載蝕140萬 市場消息稱，青衣藍澄灣2座高層B室，實用面積約485方呎，以約460萬元售出，呎價僅約9,485元。資料顯示，原業主於2018年中以600萬元高位購入，現沽貨帳面損失約140萬元，蝕幅約23.3%。

粉嶺牽晴間樓價倒退至8年前，利嘉閣羅富欽稱，屋苑5座高層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，減價約38萬元，以480萬元成交，呎價約11,215元。單位2016年購入價約486.8萬元，貶值約6.8萬元。

此外，中原胡耀祖表示，馬鞍山天宇海6B座中層C室套三房戶，以865萬元易手，呎價約11,518元。原業主持貨約3年帳蝕約135萬元或約13.5%。

近期上車細價單位蝕讓及低價買賣個案