產經

投資客淡市執筍盤

君豪峰約一周連錄兩宗大幅貶值成交。 君豪峰約一周連錄兩宗大幅貶值成交。
君豪峰約一周連錄兩宗大幅貶值成交。
君豪峰5年貶37% 油麻地細戶180萬拍出
今年樓市步入「收爐」階段，部分投資客趁淡市吸納市區筍盤，鰂魚涌君豪峰海景一房「蝕讓貨」獲收租客承接，做價500萬元有找，單位約5年跌價近四成。亦有投資者到拍賣場平買銀主貨，油麻地興發大廈細單位「一字頭」拍出，僅為市價的七五折。
中原楊文傑表示，上述君豪峰蝕賣單位為中層B室，實用面積約290方呎，原叫價518萬元，放盤不足兩周，即減至488萬元沽出，呎價約16,828元，新買家為投資客，購入作收租用途。原業主於2019年以775萬元購入單位，持貨約5年帳面勁蝕約287萬元，跌幅約37%。
樓價低位徘徊，正是投資者出動最佳時機，拍賣場低價推拍單位成吸納對象。忠誠拍賣昨日拍出一項物業，為上述廟街興發大廈高層B室銀主盤，實用面積約212方呎，以171萬元開價推拍，吸引兩組買家競逐，最後搶高9萬元，以180萬元售出，呎價約8,491元。該行指出，新買家為投資客，單位估價約240萬元，是次做價明顯低約25%。
御景園賣平市價6%
事實上，樓市交投降溫，新界細價屋苑亦連錄低價及損手個案。中原王勤學表示，節日氣氛濃厚，買家陸續暫緩入市，元朗區本月錄49宗二手成交，較上月同期大減約三成，並以減價及低價個案為主。
他指出，區內御景園2座低層3室，實用面積約647方呎，叫價510萬元，減至502萬元沽出，呎價約7,759元，低市價約6%。原業主持貨約8年帳蝕約68萬元或約11.9%。
藍澄灣6載蝕140萬
市場消息稱，青衣藍澄灣2座高層B室，實用面積約485方呎，以約460萬元售出，呎價僅約9,485元。資料顯示，原業主於2018年中以600萬元高位購入，現沽貨帳面損失約140萬元，蝕幅約23.3%。
粉嶺牽晴間樓價倒退至8年前，利嘉閣羅富欽稱，屋苑5座高層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，減價約38萬元，以480萬元成交，呎價約11,215元。單位2016年購入價約486.8萬元，貶值約6.8萬元。
此外，中原胡耀祖表示，馬鞍山天宇海6B座中層C室套三房戶，以865萬元易手，呎價約11,518元。原業主持貨約3年帳蝕約135萬元或約13.5%。
近期上車細價單位蝕讓及低價買賣個案近期上車細價單位蝕讓及低價買賣個案
近期上車細價單位蝕讓及低價買賣個案
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