●先正達集團旗下先正達集團（香港）獲中銀香港牽頭安排一筆45億美元的3年期及5年期可持續發展表現掛鈎銀團貸款，為今年亞太區內最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。

●市場調研機構Canalys發表報告指，內地第三季雲基礎設施服務支出達102億美元（約795.6億港元），按年增長11%，人工智能（AI）逐漸成為雲計算採用的重要驅動力。至於期內前3名位置維持不變，分別為阿里雲、華為雲和騰訊雲，市場佔有率分別為36%、19%及15%，合共佔70%的市場份額。