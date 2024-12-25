簡訊一覽
●香港寬頻(01310)宣布，與11家國際、區域及本地主要銀行簽署首筆52.5億元的銀團可持續發展掛鈎貸款協議（SLL貸款），該貸款依據香港寬頻有限公司的可持續發展掛鈎融資框架進行。貸款包含增強條款及綠鞋機制，允許香港寬頻在未來擴大貸款金額，SLL貸款的收益將用於重新融資公司的未償貸款。
●先正達集團旗下先正達集團（香港）獲中銀香港牽頭安排一筆45億美元的3年期及5年期可持續發展表現掛鈎銀團貸款，為今年亞太區內最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。
●中國銀行(03988)宣布，自12月23日起，張輝就任該行行長。
●華潤醫藥(03320)宣布，集團旗下華潤昂德生物藥業有限公司遞交的注射用重組人組織型纖溶酶原激酶衍生物的新適應症上市申請已獲批，用於急性缺血性卒中（AIS）患者的溶栓治療。
●新特能源(01799)宣布，決定終止建議發行A股，並向上海證券交易所提交關於撤回上市申請文件的申請，已獲上交所同意。
●神州控股(00861)公布，旗下間接全資附屬西安神州數碼有條件同意出售商業銀行呼和浩特金谷9.8%股份，代價2.852億元（人民幣‧下同），料因此而錄得約5,150萬元虧損，套現將用作償還銀行貸款及一般營運資金用途。
●中國資源交通(00269)截至今年9月底止半年蝕1.09億元，較去年同期賺8.2億元由盈轉虧，不派息。
●市場調研機構Canalys發表報告指，內地第三季雲基礎設施服務支出達102億美元（約795.6億港元），按年增長11%，人工智能（AI）逐漸成為雲計算採用的重要驅動力。至於期內前3名位置維持不變，分別為阿里雲、華為雲和騰訊雲，市場佔有率分別為36%、19%及15%，合共佔70%的市場份額。
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