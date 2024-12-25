日產前舵手潑冷水 與本田合併難成功

日本車廠巨頭日產與本田日前宣布啟動合併之際，日產前行政總裁、正在流亡黎巴嫩的高恩（Carlos Ghosn）卻大潑冷水不看好有關行動，並直言日產與本田在技術等環節上重疊太多，所以縱然兩家公司最終落實合併，都未必會取得成功。

業務太多重疊欠互補 高恩早年涉嫌漏報自己的日產薪酬，之後輾轉到黎巴嫩暫住。他透過線上方式召開記者會，認為日產現在的經營狀況對比他打骰之時大幅下跌，「憑自身力量難以重振光輝」，所以才會尋求與本田整合。不過，由汽車行業角度來看，日產與本田本身欠缺互補，因此質疑整合能否成功。

投行花旗看法與高恩相若，認為簽署備忘錄只是帶來一個整合機會，因本田及日產的目標是創造10,000億日圓協同效益，以及合併利潤達30,000億日圓以上。不過，由於雙方品牌有不少重疊之處，關鍵是如何調整兩個品牌，而成功與否有賴如何建立一個本田作為上級，日產作為下級的從屬關係。

摩根士丹利則認為，今次整合須注意日產能否扭虧為盈，包括削減20%產能，最重要是即將公布實現扭虧的步驟及重組成本。

此外，日本經濟產業大臣武藤容治昨就日產和本田合併作出回應。他稱期待兩間公司合併，提升日本汽車行業競爭力，還稱「汽車行業競爭環境正在劇變，而對日本汽車製造商尤其重要的是，在國際競爭中需要敢於挑戰。」本田股價昨收升12.22%，報1,432.5日圓；日產升6%，收報477日圓。