比亞迪巴西車廠涉奴役工人

巴西官員列舉多項指控，指這群工人被迫長期工作，有時需一周工作7日，其中一人更試過連續25日工作，遠超法例要求，同時居住環境惡劣，31人需共用一個浴室，並在無床褥的硬板床上睡覺。

被強迫勞動 非直接受聘 此外，這群工人還被發現強迫勞動，強制支付押金及扣留60%工資，更要向僱主交出護照。當局指，由巴西勞工檢察官領導的特別工作組營救了上述工人，並暫停比亞迪在巴伊亞州建廠的部分施工現場。據悉，這群工人並非直接受聘於比亞迪，而是由Jinjiang Construction Brazil聘用。

比亞迪發聲明指，該企已經終止與Jinjiang Construction Brazil的合作關係，並承諾保護工人權益，又指出所有工人已經轉至賓館暫住。比亞迪巴西高級副總裁Alexandre Baldy回應指，「巴西比亞迪汽車重申其完全遵守巴西法律的承諾，特別是關於保護工人權利和人格尊嚴的法律」。

進軍非洲推5款純電動車 要留意，比亞迪近期除了「出海」進軍南美，亦加快進入非洲市場的步伐，最新便正式進入埃塞俄比亞市場，推出5款純電動車，涵蓋緊湊型轎車到運動型多用途車（SUV），車型由「海鷗」到「唐EV」不等。