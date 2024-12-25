比亞迪巴西車廠涉奴役工人
內地電動車企「一哥」比亞迪(01211)最新捲入奴役工人醜聞。巴西勞動部門表示，比亞迪位於巴西東北部巴伊亞州的一個興建中電動車廠工地，約有163名中國工人被發現處於疑似奴役的環境工作和居住，涉及勞動時間違法過長、住宿條件侮辱人格，以及其他違反勞動法行為等。但原來該批工人並非由比亞迪直接僱用。
巴西官員列舉多項指控，指這群工人被迫長期工作，有時需一周工作7日，其中一人更試過連續25日工作，遠超法例要求，同時居住環境惡劣，31人需共用一個浴室，並在無床褥的硬板床上睡覺。
被強迫勞動 非直接受聘
此外，這群工人還被發現強迫勞動，強制支付押金及扣留60%工資，更要向僱主交出護照。當局指，由巴西勞工檢察官領導的特別工作組營救了上述工人，並暫停比亞迪在巴伊亞州建廠的部分施工現場。據悉，這群工人並非直接受聘於比亞迪，而是由Jinjiang Construction Brazil聘用。
比亞迪發聲明指，該企已經終止與Jinjiang Construction Brazil的合作關係，並承諾保護工人權益，又指出所有工人已經轉至賓館暫住。比亞迪巴西高級副總裁Alexandre Baldy回應指，「巴西比亞迪汽車重申其完全遵守巴西法律的承諾，特別是關於保護工人權利和人格尊嚴的法律」。
進軍非洲推5款純電動車
要留意，比亞迪近期除了「出海」進軍南美，亦加快進入非洲市場的步伐，最新便正式進入埃塞俄比亞市場，推出5款純電動車，涵蓋緊湊型轎車到運動型多用途車（SUV），車型由「海鷗」到「唐EV」不等。
另零跑汽車(09863)創始人、董事長兼首席執行官朱江明發表員工內部信，指今年該企全年銷量近30萬輛，超額完成年度目標，並有計劃與股東Stellantis合作，加速業務國際化。
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