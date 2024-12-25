大都會人壽93億購柏瑞在華以外資產

今年全球併購活動增加，第四季更有轉趨活躍的迹象。美國大都會人壽（MetLife）昨宣布向盈科拓展收購資產管理公司柏瑞投資（PineBridge），包括其管理約1,000億美元（約7,800億港元）的資產，但不包括柏瑞的內地基金管理合營公司及私募基金業務。

Nordstrom私有化 涉資488億 交易完成時，MetLife將支付現金8億美元，目標在明年完成交割。計及據明年特定財務指標支付兩億美元，加上多年盈利表現支付兩億美元，是次總交易金額合共約12億美元（約93.6億港元）。

此外，美國有逾百年歷史的高級百貨公司諾德斯特龍（Nordstrom），獲創始人家族聯同墨西哥零售集團Liverpool合夥提私有化建議，連同承擔債務在內估計交易價值合共62.5億美元（約488億港元），每股Nordstrom的私有化作價為現金24.25美元。根據公告，Nordstrom創始人家族成員Erik Nordstrom及Pete Nordstrom將佔收購財團50.1%，Liverpool佔49.9%。Nordstrom董事會在2018年曾拒絕接納創始人家族提出的每股50美元收購建議，但今次卻接納作價減半的收購建議，反映其承認近年來公司業務轉差。

是次交易中，創始人家族成員及Liverpool會把本身持有的Nordstrom權益注入收購財團，而Liverpool另向收購財團注入4.5億美元。同時，ABL銀行將向收購財團提供12億美元融資。

Synopsys買Ansys傳獲歐盟批准 此外，消息指歐盟有條件地不反對美國晶片設計公司新思科技（Synopsys）以350億美元（約2,730億港元）收購同業Ansys的建議。據報歐盟最遲於1月10日公布對交易的初步看法。

另辦公室文儀用品製造商施樂（Xerox）公布，從中國企業手上收購打印機及軟件商Lexmark，交易價值（連債務）為15億美元。