加拿大經濟年內首縮 下月減息機會逾半

加拿大經濟上月出現收縮，屬年內首見。加拿大統計局公布，當地11月國內生產總值（GDP）初值按月收縮0.1%，10月則升0.3%，前者低於預期的升0.3%，後者則略高於市場預期。另該國央行最新發表的議息會議紀錄顯示，12月減息0.5厘是一個「艱難的決定」，而目前市場估計加拿大下月減息0.25厘的機會逾50%。

第四季GDP料增1.7% 數據顯示，加拿大11月的運輸及倉儲、金融及保險、礦業表現下滑，不過部分跌幅被住宿及餐飲、地產和租賃業的增長抵銷。

整體而言，加拿大第四季GDP的按年升幅料見1.7%，略優於市場預期的1.5%，不過仍然低過央行估計的升2%。

至於加拿大央行會議紀錄提及，本月討論減息0.5厘抑或0.25厘比較合適，對每名委員而言都是艱難的決定。其中，傾向大幅減息的委員認為，憂慮通脹預測的下行風險及增長前景疲弱，但同時承認並非近期所有數據都表明有必要減息0.5厘。

另傾向減息0.25厘的委員則指，留意到消費和樓市活動強勁，認為央行可以耐心等待之前減息的效果全部浮現。此外，有委員也指明年經濟增長可能受多重因素的壓抑，包括調整移民目標，同時美國候任總統特朗普提出的關稅威脅，都是重大不確定因素。

回顧加拿大央行由今年6月以來，已經連續5次減息。在減息陰霾及美元強勢下，加元持續走弱，周二兌每美元跌至1.4394，即每加元兌約5.39港元。

市場估澳洲明年2月降息 此外，澳洲央行昨也發放12月議息會議紀錄，強調央行對通脹放緩抱有信心，但需要更多有利的證據，才能確保明年2月議息會議啟動減息。

議息紀錄又指，委員認為通脹上行風險已經減弱，而近月消費支出雖然上升，但不能確定是否反映消費需求能夠持續復甦。現時交易員預期，澳洲央行或會在明年2月首次減息，機率逾三分之二，及至7月還有兩次減息空間。澳元昨在62美仙爭持，折合兌港元在4.85算。