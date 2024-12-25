日央行：加息需謹慎

美經濟政策存風險 Yen兌港元低見4.93 雖然日本央行近期在議息會議過後總是按兵不動，維持基準利率在0.25厘，不過其10月議息會議紀錄卻顯示，局內9名委員一致認為若果當地經濟符合預期，可以繼續調高利率，但部分官員認為，美國經濟政策存在不確定性，需要保持警惕，加息謹慎行事，反映美國新政府的政策風險，已成為日本央行何時加息的關鍵。日圓匯價昨日變動不大，兌每美元於156.94至157.39上落，折合每百日圓兌港元在4.93至4.95算。

議息紀錄提及，日本經濟已經溫和復甦，但也呈現少許疲弱。就前景而言，在寬鬆的金融條件推動下，經濟可能繼續以高過預期的速度上升。

通脹方面，央行指過去進口價格上漲導致成本升溫的傳導效應，預期會減弱，但由於工資與物價之間的良性循環不斷強化，所以基礎消費物價指數（CPI）預計逐步向上，料2024財年核心通脹（即包括能源成本，但扣除新鮮食品價格）按年升幅約2.5%，2025財年和2026財年則放緩至2%。

此外，議息紀錄披露了委員曾經探討日本經濟上行和下行風險。委員一致認為，日本的經濟活動和價格仍存在很大不確定性，涉及海外經濟活動、大宗商品價格，以及國內企業工資和價格制訂行為。

日本財務大臣加藤勝信近日也對日圓走弱發出警告，指政府將採取適當行動，應對外匯過度波動。另高盛首席日本股票策略師柯克（Bruce Kirk）認為，圓匯目前的水平有利海外投資者買入日本股票，並預期跌穿160的風險有限，原因是一旦日圓貶穿相關價位，將引發日本入市干預。

高盛：外資對日股興趣回升 柯克又指出，海外資金回歸會帶動東證指數重返巔峰，雖然早前的政治不確定因素以及美股表現強勁，多少削弱了海外基金重返日本市場的動力，但「現在已經渡過難關」，並形容現時日圓匯率處於「甜蜜點（Sweet spot），外資對日股的興趣明顯回升。

高盛最新對日本東證指數（TOPIX）的12個月目標為3,100點，較同業瑞銀和摩根大通的目標2,900點和3,000點為高。該指數昨收升不足一點或0.02%，報2,727點；日經平均指數則收跌124點或0.32%，報39,036點。

日本半導體製造裝置協會昨日公布的數據顯示，11月日本製晶片設備銷售額為4,057.88億日圓，創單月史上新高，且按年大增35.2%，連升11個月。當地晶片設備全球市佔率達30%，僅次於美國。

個股方面，壽司郎在日本上市的母企FOOD & LIFE，其社長山本雅啟接受日媒訪問時稱，在台灣和香港的業務保持良好增長勢頭，並指出中國市場是關鍵，未來集團將在以亞洲為核心增長的市場，抓住日本美食需求的時機，力爭截至2026年9月財政年度，其整體海外門店將從截至2024年9月底財年的182間，增至介乎310至320家，增幅介乎70至75%。

消費信心挫 韓圜又15年低 至於鄰國南韓央行昨公布的數據顯示，當地12月綜合消費者信心指數報88.4，按月跌12.3點，不僅是2008年10月以來最大跌幅，也創2022年11月以來最低。通脹預期方面，12月南韓民眾對未來一年的預期值為2.9%，高於上月調查的2.8%。

分析指，由於南韓近日發生戒嚴事件，政局陷入動盪，可能波及經濟表現，韓圜兌每美元周二再創2009年以來新低，一度觸及1,460.05，相當於每萬韓圜兌53港元；首爾綜合指數則跌一點或0.06%收市，報2,440點。

每百日圓兌港元走勢