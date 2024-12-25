絲絲講場：京東派年終獎 最多出8倍月薪

此外，年度績效A的員工將獲得6.5倍月薪年終獎，即全年18.5薪；年度績效B+嘅員工將獲得5倍月薪年終獎，即全年17薪；年度績效B-嘅員工將獲得3倍月薪年終獎。其他部門員工目標年終獎與年度績效等級按年例對應。另集團將再次提升客服薪酬福利，整體升級計劃將喺今日發布。