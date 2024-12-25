絲絲講場：京東派年終獎 最多出8倍月薪
2024年已接近尾聲，內地電商巨企京東集團(09618)公布年終獎發放計劃，O序列員工會喺明年1月26日收到年終獎，P序列員工會喺明年2月27日收到年終獎。當中，今年升級為17薪嘅部門內，年度績效A+嘅員工將獲得8倍月薪年終獎，即全年20薪，一年發放相當於20個月月薪嘅薪水，都咪話唔和味！
此外，年度績效A的員工將獲得6.5倍月薪年終獎，即全年18.5薪；年度績效B+嘅員工將獲得5倍月薪年終獎，即全年17薪；年度績效B-嘅員工將獲得3倍月薪年終獎。其他部門員工目標年終獎與年度績效等級按年例對應。另集團將再次提升客服薪酬福利，整體升級計劃將喺今日發布。
騰訊新春放假10日
另一同業巨頭騰訊控股(00700)據報發內部通知，原定明年1月26日嘅返工時間，統一調整到1月25日，調整後春節假期由1月26日至2月4日，連續放10日。如同事喺1月25日已經有其他安排，仍然可以選擇按原定時間返工，即1月25日休息，1月26日返工，喺騰訊調休系統登記即可，好明顯都係方便員工提早收爐返老家過年，都幾體貼！
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