螞蟻重組架構 劉政或任CFO

此前，螞蟻集團宣布總裁韓歆毅於明年3月1日起接替井賢棟任螞蟻集團首席執行官（CEO）一職，同時兼任首席財務官。有關劉政將加入螞蟻集團的消息，自今年7月傳出，至近期終於落實。

另內媒引述現任螞蟻集團總裁韓歆毅發布的郵件宣布，螞蟻集團新一輪組織架構調整，當中集團將新成立數字支付事業群和支付寶事業群兩大事業群，繼續踐行支付寶雙飛輪和AI First戰略。數字支付事業群和支付寶事業群建立輪值總裁制，輪值總裁任期6個月；又指新的支付寶事業群雖然名稱未改，但內涵已大不同，標誌着支付寶從一個工具型軟件向互聯網轉型取得階段性成果，也體現支付寶在服務業數碼化上的決心。