螞蟻重組架構 劉政或任CFO
阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團又有新動作。消息指，阿里旗下菜鳥集團首席財務官（CFO）劉政將加入螞蟻集團，將接替韓歆毅，擔任螞蟻集團CFO。事緣在早前菜鳥籌備上市過程中，阿里主席蔡崇信對劉政印象很好。
新設數字及支付寶事業群
此前，螞蟻集團宣布總裁韓歆毅於明年3月1日起接替井賢棟任螞蟻集團首席執行官（CEO）一職，同時兼任首席財務官。有關劉政將加入螞蟻集團的消息，自今年7月傳出，至近期終於落實。
另內媒引述現任螞蟻集團總裁韓歆毅發布的郵件宣布，螞蟻集團新一輪組織架構調整，當中集團將新成立數字支付事業群和支付寶事業群兩大事業群，繼續踐行支付寶雙飛輪和AI First戰略。數字支付事業群和支付寶事業群建立輪值總裁制，輪值總裁任期6個月；又指新的支付寶事業群雖然名稱未改，但內涵已大不同，標誌着支付寶從一個工具型軟件向互聯網轉型取得階段性成果，也體現支付寶在服務業數碼化上的決心。
亞博參與螞蟻銀行（澳門）增資
此外，亞博科技控股(08279)宣布，其間接全資附屬mFinance昨日與螞蟻銀行（澳門）、支付寶（澳門）控股及支付寶（澳門）投資訂立增資協議。據此，mFinance有條件同意認購螞蟻銀行（澳門）普通股360,500股，每股普通股100澳門元。完成增資後，3者於螞蟻銀行（澳門）持股將維持不變，分別約為51.5%、24.3%及24.2%。mFinance應付代價為3,605萬澳門元，擬以內部現金儲備撥付。
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