微信小店帶挈微盟4日飆逾倍
因微信小店推出「送禮物」功能而被爆炒的微盟集團(02013)，股價昨日在「北水」炒作下再飆31.04%，以全日高位3.25元收市，市值突破100億元，過去4個交易日累飆1.15倍。然而，大型券商似乎仍有疑慮，高盛和中金經上調後的目標價分別只有2.7元和2.8元，比收市價低逾一成。
高盛指短期存不確定性
邁富時似乎尚未走出日前配股的影響，昨日僅升0.47%，反觀有贊續升10.87%，成交額佔GEM整體超過70%。入駐商家之一東方甄選(01797)收市升幅至3.23%。
回說提供微信電商解決方案的微盟，高盛表示，微盟作為微信上最大的第三方商戶服務供應商，如果微信小店能吸引更多商戶，交易總額上升，微盟自會受惠；考慮到相關潛在收入上升，或能抵銷其他產品較為疲弱的前景，提高該企今、明兩年收入預測分別2%和7%，經調整淨利潤率上調一個百分點和2.2個百分點，但提醒集團短期內仍有不確定性。
網上流傳「小作文」說「微信送禮功能是微信電商大規劃的一部分……春節節點前後，日均GMV（商品交易總額）預期3億元人民幣以上」，內媒引述騰訊公關總監張軍抱怨︰「為甚麼總是有人寧可信其有不可信其無？我們並沒有給自己一個遠大的計劃……拜託大家，不要給我們定（訂）商業計劃了。」
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