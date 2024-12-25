微信小店帶挈微盟4日飆逾倍

回說提供微信電商解決方案的微盟，高盛表示，微盟作為微信上最大的第三方商戶服務供應商，如果微信小店能吸引更多商戶，交易總額上升，微盟自會受惠；考慮到相關潛在收入上升，或能抵銷其他產品較為疲弱的前景，提高該企今、明兩年收入預測分別2%和7%，經調整淨利潤率上調一個百分點和2.2個百分點，但提醒集團短期內仍有不確定性。