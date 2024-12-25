港監管較嚴 加密幣競賽輸星

在亞洲地區，近年香港及新加坡都在努力拓展加密貨幣業務。有外媒分析認為，香港的加密貨幣規管較嚴，反觀新加坡較靈活，而且鼓勵創新的程度亦較高，故在這競賽暫勝香港一籌。

分析指出，新加坡今年共向加密貨幣業者發出13個加密貨幣許可，其中包括加密交易所OKX和Upbit，以及Anchorage、BitGo和GSR，這一數量是該國前一年的兩倍多。

部分平台撤牌照申請 雖然香港也有類似的許可制度，但審批速度比預期慢。目前，香港持牌虛擬資產交易平台共有7個，其中4個在本月18日獲得發牌，但附帶一些限制。知名交易所如OKX、Bybit等已撤回香港牌照的申請，相信與規管過嚴有關。此外，香港亦只允許交易最具流動性的加密貨幣，如比特幣和以太幣，禁止投資者押注較小且波動性較大的代幣，即山寨幣。

此外，今年4月香港推出比特幣和以太幣現貨交易所買賣基金（ETF），但市場反應不算太熱烈，據報僅籌集約5億美元資金。相比之下，美國同類產品的資金規模超過1,200億美元。

就此，外媒引述多位專家意見。其中，區塊鏈分析公司TRM Labs資深政策顧問Angela Ang表示，香港的交易所監管制度在許多重要方面都更加嚴格，如客戶資產的託管、代幣上市和退市政策，這可能使一些企業傾向選擇在新加坡發展。

學者：星鼓勵創新 B2C2 Ltd.亞太區首席執行官David Rogers則稱，新加坡的支持大環境使其成為「安全、長期」的區域樞紐，故該公司已選擇在新加坡申請牌照。INSEAD金融學副教授Ben Charoenwong認為，新加坡的框架更鼓勵新進入者與老牌機構的互動，從而推動創新。而香港的制度更傾向於傳統金融機構，為新進入者提供的機會有限，也限制了創新的空間。