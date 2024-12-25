小米攻高端手機有突破

三星在今年第三季業績已提到本季大眾市場智能手機之競爭勢將激化，尤其是新興市場，來年智能手機亦只有輕微增長，今年股價迄今累挫30.7%。

三星擬縮摺機布局 谷旗艦機 據悉，三星移動體驗（MX）部門日前訂下來年策略──推高平均售價（ASP），法門是削減對摺機的布局，專注做好旗艦機，Galaxy 25系列（預計明年上半年推出）的出貨量目標訂於3,740萬部左右，比24系列的3,500萬部高6.85%。

摺屏機Z Flip 6（上下摺）和Z Fold 6（左右摺）在香港官網的入門價分別高達8,698元及14,398元，理應有助推高ASP，問題是預售量僅91萬部，比去年的Z5跌10.78%，可見三星如要谷銷量、保市場，也許不能寄望摺屏手機。消息指，三星明年下半年會推出Z Flip 7及Z Fold 7，但兩者出貨目標分別只有300萬部和200萬部，加起來比Z6兩款摺屏機今年出貨量目標820萬部低逾39%。

三星之所以「回歸基本步」必然是感受到小米等中國廠商的壓力。小米總裁盧偉冰預計，小米手機今年全年的出貨量將增長16%，達1.7億部，且連續17季銷售位居全球三甲。

但要留意，如果考慮到小米今年首3季的出貨量，實際上本季出貨量按年僅增約6%，且上季智能手機的毛利率按年縮4.9個百分點，主要由於「核心零件價格上升及競爭加劇」。

上月新機內地市佔22%稱霸 然而，盧指，上月小米內地新機啟動量逾530萬部，以接近22%的市佔率稱霸，主要靠小米15系列和紅米K80系列，前者正式開售不足10日已售逾100萬部，並說公司高端化再有突破，15 Pro首輪銷售的銷量較上一代產品增加17%。同時，受惠中央重申谷消費，小米股價昨日創2021年1月中後新高。

當然，小米今年大升另一原因是市場滿意其電動車業務。曾為寶馬大將的小米汽車首席設計師李田原稱，現時下訂小米汽車起碼要等半年始能收車，SU7作為小米踏入汽車行業首款產品可謂成功，接下來會在自動駕駛和輔助駕駛功能上持續更新。至於SU7何時出海，李稱，小米汽車未來針對海外市場會有計劃，但現階段目標仍是在國內拓展，站穩後再部署出海。

小米智能手機業務表現 小米股價近年走勢