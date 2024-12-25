10年期美債升穿4.6厘 納指高開逾百

市場對美國聯儲局減息預期降溫，10年期美國國債孳息率重越4.6厘大關，為5月30日後首次，周二高見4.63厘。美股周二平安夜的交易時段縮短3小時，早段做好，道指曾升48點，報42,955點；標指曾升23點，報5,997點；納指曾升126點，報19,891點。

Apple市值望破4萬億美元 隨着英偉達（Nvidia）升勢收斂，蘋果公司（Apple Inc.）市值重奪全球冠軍，並且直逼4萬億美元。券商Wedbush維持Apple目標價300美元，亦即看好Apple成為史上首家市值突破4萬億美元大關的公司，批評看淡Apple的人忽略世上有大約3億人過去4年沒有更換iPhone，人工智能（AI）功能Apple Intelligence可提升iPhone銷情，預計本財年銷量會突破2.4億部。Apple股價早段曾升0.67%，觸及257美元的歷史新高，以此計算市值逾3.88萬億美元。

熟悉科技產業的天風證券分析師郭明錤稱，搭載於Mac機、Macbook等的新一代晶片M5系列會採用台積電的「N3P」工藝（3納米製程升級版），其中M5將於明年上半年量產，下半年和2026年上半年將分別量產升級版的M5 Pro/Max、M5 Ultra。

郭續相信，台積電的SoIC（系統晶片）出貨量2025至2026年可大幅增長。該企台灣股價昨日升見1,095元新台幣後有所回吐，收報1,080元新台幣，沒升跌，其美國預託證券（ADR）早段曾跌1.35%。

台積電台股年內累飆八成 截至周二，台積電台灣股價累飆82.12%，勢是1999年後最佳，ADR更有逾兩成溢價。法資基金Financiere d L'echiquier的亞洲股票主管Kevin Net表示，台積電仍是炒AI的最好方法，不用煩誰是AI贏家，且估值仍合理，下月要留意英偉達在國際消費電子產品展覽（CES）亮相及台積電的業績指引。

另邊廂，市傳微軟正於AI助手Copilot加入更多大模型，以減低對OpenAI的依賴和削減成本，繼而可以減價。世界首富馬斯克旗下AI初創公司xAI則完成C輪融資籌得60億美元（約468億港元），估值超過400億美元，參與者包括英偉達、超微半導體（AMD）、摩根士丹利和貝萊德等。

其他板塊方面，聯儲局計劃修改銀行壓力測試，為此進行公眾諮詢，但強調不會顯著影響資本要求。