天域半導體申港掛牌 估值130億

此外，4度交表的內地智能網聯汽車（ICV）技術公司賽目科技，日前通過聯交所上市聆訊，意味着其可以進行招股程序。今年上半年，公司虧損縮至474.3萬元人民幣；收入按年大增1.56倍至5,556萬元人民幣。

另一方面，已在上海證券交易所掛牌的赤峰黃金，其來港上市申請已取得中國證監會備案，下一步可以進行聯交所上市聆訊，距離在港掛牌又近一步。以昨日收市價計，該企市值達265.39億元人民幣。正當滷味品牌絕味終止來港上市計劃，上海科創板掛牌的電機系統晶片公司峰岹科技宣布準備來港上市，深圳上市的三花智控則據報最快明年登陸港股，集資最少5億美元。