天域半導體申港掛牌 估值130億
再有大型企業計劃來港上市！內地半導體材料製造商天域半導體申請在港主板上市，市傳其估值達130億元人民幣。
該公司自2009年成立，至今共進行7輪上市前融資，當中不乏科技巨頭，華為旗下的投資公司哈勃科技持有公司上市前約6.56%股權、比亞迪股份(01211)持股約1.5%。
賽目科技通過上市聆訊
據其初步招股文件，今年上半年盈轉虧，蝕1.37億元人民幣，2023年同期盈利2,296.3萬元人民幣；收入按年下跌14.79%至3.61億元人民幣，毛損率達12.1%，去年同期毛利率為19.4%，主要受產品市價降低，以及銷售成本較收入更高所致。
此外，4度交表的內地智能網聯汽車（ICV）技術公司賽目科技，日前通過聯交所上市聆訊，意味着其可以進行招股程序。今年上半年，公司虧損縮至474.3萬元人民幣；收入按年大增1.56倍至5,556萬元人民幣。
至於將於下周一掛牌的內地氮化鎵晶圓製造商英諾賽科(02577)，市場消息指，其以招股價下限30.86定價。是次發行4,536.4萬股H股，集資13.99億元。
另一方面，已在上海證券交易所掛牌的赤峰黃金，其來港上市申請已取得中國證監會備案，下一步可以進行聯交所上市聆訊，距離在港掛牌又近一步。以昨日收市價計，該企市值達265.39億元人民幣。正當滷味品牌絕味終止來港上市計劃，上海科創板掛牌的電機系統晶片公司峰岹科技宣布準備來港上市，深圳上市的三花智控則據報最快明年登陸港股，集資最少5億美元。
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