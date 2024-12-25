港股平安夜重越兩萬 北水買貨近翻倍

港股派聖誕禮物，恒生指數昨日平安夜半日市重上兩萬點關及50天線（現處20,045點）樓上，成交846.84億元，為周一全日市的66.46%。南下「北水」繼續掃貨，淨流入52.27億元，按日多97.28%。

恒指昨日高開28點，升幅曾縮窄至25點，低見19,908點後掉頭向上，其後愈升愈有，最多揚282點，高見20,165點，收市報20,098點，漲215點，連升第二日。

另國企指數升90點或1.24%，報7,303點；科技指數升49點或1.11%，報4,507點。

高盛坦言，地緣政治風險、競爭加劇、產能持續擴張等，仍為中芯的估值帶來懸念，但看好公司是內地晶圓代工龍頭，加上庫存健康發展，對其收入前景感樂觀，毛利率亦將逐步恢復，H股目標價上調14.38%至33.4元，維持「中性」評級。上述目標價較昨日收市有逾14%上升空間。

另邊廂，資深股評人陳炳強表示，年底前大市成交轉趨淡靜，恒指上破兩萬關之後，能否進一步升穿21,000點，才是真正的挑戰所在。他同時提醒，內地為刺激經濟，採取適度寬鬆的貨幣政策，內銀肩負重任，或拖累盈利增長，資產質素亦值得關注，料內銀板塊難有動力再上。