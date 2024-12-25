滬股漲幅近一個月最勁 逼三千四關

網上流傳多家A股公司將被退市的消息，中國證監會為此隔晚漏夜緊急回應安撫市場，指出退市有嚴格標準，將平穩推進退市監管，維護市場平穩運行。滬深股市3大指數周二隨即轉升逾1%，更幾乎齊齊以全日最高位收市，其中滬綜指收升1.26%，報3,393點，為近一個月來最大單日升幅。

中證監澄清退市風波 史上最嚴退市新規將於明年1月起全面實施，中證監新聞發言人王利表示，A股上市公司股票是否可能被退市或被實施退市風險警示（*ST），需要綜合公司具體情況作出研判分析，僅憑是否被監管問詢、業績下滑等個別財務指標進行簡單對照既不符合退市規則，也容易誤導投資者；退市新規已充分考慮出清風險和市場承受能力。

當局留意到網上報道指，有36家具退市風險警示的A股公司將面臨退市，但王利指出，據了解，有不少正在或已經通過改善經營、併購重組、破產重整等方式化解退市風險。報道又指，有66家可能在2024年報披露後被實施退市風險警示的公司，惟王利表明，這不意味都會退市，這些公司還有一年的時間可以改善經營、提高質量，化解退市風險等。

滬深主要股市指數昨日尾市漲幅不斷擴大，滬綜指甚至逼近3,400點大關。深成指單日上漲1.27%，收報10,671點，深圳創業板指數亦升1.17%，至2,213點收市。不過，受外圍假期因素影響，滬深兩市全日主板成交只錄得1.3萬億元（人民幣‧下同），按日減少近15%。

續穩匯價 人行收水 人民幣匯市的維穩力度不減，昨日由官方開出的中間價報7.1876兌每美元，按日僅跌6點子。在岸人民幣亦窄幅上落，下午4時半收報7.2987，按日微升一點子，離岸人民幣曾低見7.2988。同時，人民銀行繼續「收水」，昨進行641億元的7天期逆回購，全日淨回籠2,913億元，市場關注上周一到期卻沒有續做的1.45萬億元中期借貸便利（MLF），會否獲人行安排在本周三續期操作。