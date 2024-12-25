恒大子企債一元起跳拍賣 世茂傳劈售東涌酒店
融創6筆債務重組料獲支持
不少內媒發現，阿里拍賣平台近日披露多筆恒大地產集團及其子企的債權拍賣，涉及債權金額最大的一筆為1.2億元，項目起拍價卻顯示為一元，參與拍賣的保證金僅6,000元。昨日已有逾370人交納保證金，今日早上10時正式開始競拍。
巨額債權拍賣由一元起跳，對年底內地淡靜的金融市場猶如投下一顆重磅炸彈，市場反應兩極，樂觀派認為一場價值重塑的博弈正式上演，悲觀派卻擔憂債台高築的發展商仍未走出低迷市況，更要深陷債務結構難解的泥潭。不過，隨着恒大附屬恒大汽車(00708)委任傅曼儀為獨立非執行董事，昨起生效，公司正式符合董事會至少有3名獨立非執行董事等上市規定。
雖然部分民企的債權拍賣或資產放售進展尚有不確定性，但也有內房民企逐步拆除債彈。融創中國(01918)內地經營主體融創房地產集團境內債重組有指進一步取得進展，3周內共有6筆債券爭取到持有人支持重組。
潤置擬溢價奪重慶住宅地
華潤置地(01109)也趁年底衝刺，擬以12.67%的溢價率投得重慶江北區住宅地，該地塊建設用地面積22,160方米，規劃建築面積31,223.4方米，地塊起始價2.7億元，潤置據報最終以總價3.04億元競得，成交樓面價每方米9,736元。
另外，由主席張松橋控股的中渝置地(01224)宣布，委任他的女兒張渝翎為執行董事，並趕於今年12月30日起生效。現年29歲的張渝翎為該企物業投資及發展團隊助理經理，加入董事局後將不再擔任助理經理職務。
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