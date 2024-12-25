恒大子企債一元起跳拍賣 世茂傳劈售東涌酒店

融創6筆債務重組料獲支持

不少內媒發現，阿里拍賣平台近日披露多筆恒大地產集團及其子企的債權拍賣，涉及債權金額最大的一筆為1.2億元，項目起拍價卻顯示為一元，參與拍賣的保證金僅6,000元。昨日已有逾370人交納保證金，今日早上10時正式開始競拍。