股市估市：觀望氣氛濃 恒指難衝破兩萬

自從上周美國聯儲局議息後，環球金融市場出現極為波動的走勢。根據最新點陣圖預期中值，聯儲局預期2025年僅減息兩次，每次0.25厘，比較今年9月，當時點陣圖預期為下調4次，每次0.25厘。貨幣政策雖然仍是寬鬆，惟減息次數大幅減少。

聯儲局預期2026年將減息兩次，每次0.25厘，與9月預期一致。值得留意是，具體到2025年減息前景，點陣圖顯示19位官員看法分歧大：一位官員認為不應減息，3位認為調低0.25厘，10位認為減息0.5厘，3位認為減息0.75厘，一位認為減息一厘，一位更認為下調1.25厘。

總體來看，聯儲局官員們對未來指引「鷹派」，雖然暗示明年只減息兩次，但由於局內分歧大，相信官員未來因應市場數據而轉軚的可能性也極高。美匯指數曾升至108.55，美國10年期債息亦升至4.594厘。

美物價升幅或趨放緩 會後，多位官員分別發表公開言論，其中，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯表示，開始在經濟預測中考慮候任總統特朗普的政策主張，並表示貨幣政策已經準備好應對明年的不確定性。他在個人預測中納入對財政政策、移民和其他政策走向的思考，是有關經濟前景的重要驅動因素，但同時強調存在很多不確定性。

最新會議上，唯一投反對票的官員哈馬克強調通脹擔憂，稱貨幣政策離中性不遠，認為應保持利率穩定，直至降通脹取得更多進展。恰巧的是，上周五美國個人消費支出（PCE）通脹數據全線不及預期。美國11月PCE物價指數按年增長2.4%，低於預期的2.5%。剔除波動性較大的食品和能源後，美國11月核心PCE物價指數按年增長2.8%，低於預期的2.9%。數據與聯儲局官方對頑固通脹的擔憂相反，潛在增速愈加看起來已放緩至2.5%或以下。

憂特朗普上場掀波動 從最新的PCE數據可見，美元及美債息率非常容易受到短期數據影響，而且出現非常反覆的走勢。在明年1月，特朗普將就任美國總統，作風大膽，言論出位，手段千奇百出，難被市場預測，勢必增添投資市場憂慮。既然大部分投資者可能會「睇定啲」，港股悶局情況或因此而繼續，短期上衝兩萬點大關動力不會太足夠，19,000點水平有較強支持。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）