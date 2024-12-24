商舖市況：日麵包店逾20萬租銅鑼灣兩層舖

多家本地及海外知名麵包店陸續進駐銅鑼灣。區內勿地臣街全新商廈的地舖及一樓，獲日本人氣松露麵包店租用作首間海外分店。

資料顯示，另一所來自日本大阪的創意麵包店，近期於區內蘭芳道15號地下開店，面積約1,200方呎，月租約13萬元。至於由本港明星創立的麵包品牌，於利園山道61至73號寶榮大樓地下開舖，面積約750方呎，月租約6萬元。

梁指，近年明星品牌及創新餐飲品牌進駐，為銅鑼灣的舖位租賃市場帶來新機遇。在高端零售需求放緩的情況下，餐飲零售成為市場的主要增長動力。

北角大型地舖意向8800萬 另外，本地資深投資者放售北角大型地舖，意向價約8,800萬元。利嘉閣（工商舖）地產潘榮德稱，獲委託連租約放售福蔭道1號海峯園地舖，建築面積約4,810方呎，意向呎價約18,295元。物業分別由超市、髮型屋、洗衣店及地產公司承租，每月租金共約28.9萬元，以意向價計算，租金回報率約3.9厘。