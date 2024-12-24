豪宅消息：嘉崙臺三房易手 持12年蝕逾千萬

豪宅市場承接穩定，惟價格隨大市回落，業主持貨多年仍損手離場，大坑嘉崙臺套三房戶約12年貶值逾千萬元。

資料顯示，該盤中低層A室，實用面積約1,721方呎，以3,630萬元連車位登記售出，呎價約21,092元。單位2012年購入價約4,638萬元，現跌價約1,008萬元或約21.7%。

港島豪宅地段不乏低價買賣，中原滕成德表示，西半山富景花園2座高層A室，實用面積約1,081方呎，套三房設計，連車位售2,068萬元，呎價約19,130元，呎價為屋苑近兩年新低。

該行柳志明稱，西區寶翠園6座中高層H室套三房戶，放盤約一個月減價約70萬元，以2,480萬元獲承接，呎價約21,889元。

玖瓏山賣千萬 跌價35% 新界豪宅區有貶值個案，中原霍栢雄表示，位於沙田九肚的玖瓏山傲瓏閣3座中低層A室以1,000萬元沽出，呎價約10,183元。原業主持貨約5年帳面虧損約550萬元，跌幅約35.5%。

消息稱，大埔比華利山別墅翠樺道單號屋，實用面積約1,606方呎，以約1,360萬元售出，呎價約8,468元。一手業主持貨長達約17年，帳面仍蝕約278萬元或約17%。利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園紫荊南路單號屋，套三房設計，以780萬元沽，呎價約8,647元。