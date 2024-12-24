二手見紅：新都城兩房貶近一成 君傲灣輸163萬

大型屋苑樓價繼續下沉，二手業主加快蝕賣套現。將軍澳藍籌屋苑新都城兩房單位，近日減價至588萬元成交，原業主持貨逾4年，物業帳面貶值近一成。

美聯黃少明表示，上述為1期1座中層D室，實用面積約420方呎，原先叫價650萬元，放盤兩個多月，減價62萬元售出，呎價約1.4萬元，單位2020年中購入價為650萬元，帳蝕62萬元，跌幅約9.5%。香港置業鍾月嬌指，同區君傲灣3座低層F室，實用面積約456方呎，議價後以622萬元易手，呎價約13,640元，逾5年帳蝕163萬元，貶值約20.8%。

AVA 61成交價275萬 虧損12% 半新盤納米戶變蟹貨。鴻發地產梁文楓稱，長沙灣AVA 61低層B室，實用面積約164方呎，收租業主因換樓套現，減價25萬元，以275萬元成交，呎價約16,768元，原業主2017年購入，帳面貶值約11.9%。美聯彭曉君指，大埔天鑽9座中層G室，實用面積約525方呎，成交價658萬元，呎價約12,533元，約5年帳蝕18.1萬元。

市場消息透露，西南九龍匯璽III第6座中層一房單位，實用面積約379方呎，市傳以705萬元售出，呎價約18,602元，不足兩年帳面虧損約14.5%。美聯翟曉明表示，同系匯璽2A座高層C室，實用面積約534方呎，成交價1,210萬元，呎價約22,659元，約7年帳蝕約228.4萬元。

山水盈銀主盤每呎$8654破底 銀主趕年底前出貨。消息稱，元朗錦田北山水盈5座同類物業，實用面積約936方呎，曾於拍賣場推拍，市傳在二手市場終以810萬元成交，呎價約8,654元，呎價料屬項目新低，單位約5年帳面跌價逾26%。

此外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上月全港2,467宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面虧蝕錄822宗，佔成交比例約33.3%，為近4個月新低，按月減少約1.1個百分點；同期獲利宗數佔比約66%，按月升約1.3個百分點，屬近4個月高位。