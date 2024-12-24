恒地年內累售1940伙 套現近162億
受惠於全面撤辣及減息等，帶動今年一手成交量做好。恒基地產(00012)發展的住宅項目，截至昨日，全年已售出約1,940伙，銷售總金額近162億元。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝指，旗下部門的銷售金額佔當中近88億元。
滙都II單日連開兩單
他提到，位於啟德跑道區的天瀧今年售出85伙，吸金約33億元。該盤昨日招標沽出7座8樓A室三房戶，實用面積1,002方呎，成交價3,290萬元，呎價約32,834元。
減價推售的新界上車盤交投不斷。泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都II，昨售出兩伙兩房戶，包括第6座11樓A09室，成交價466.48萬元，呎價約10,366元。
凱和山沽4戶 擬加推
同時，路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，昨連沽4伙，共涉逾1,870萬元。售價最高為第3座8樓A室三房戶，呎價約10,019元。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目約一周售出102伙，計劃短期內加推更多三房一套大單位及開放式戶。
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