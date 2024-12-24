一手棄單新例後最多

年內541宗飆五成 總額逾77億 樓價由高位連跌3年，部分「摸頂」入市的新盤買家打退堂鼓，放棄交易止蝕離場，令撻訂潮席捲新盤市場。據本報統計，今年截至昨日，全港新盤已錄得至少541宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，不但較去年約348宗急增逾五成，並創2013年一手條例生效12年以來年度新高紀錄。

據一手銷售資訊網資料，年內錄得的撻訂個案當中，有約422宗屬於簽署正式買賣合約後才終止交易，即俗稱「撻大訂」，大部分單位原於2021至2022年間購入。其餘約119宗是買家於簽署臨時買賣合約後，交易再未有進展。全數個案牽涉的總成交金額逾77.5億元。

事實上，自2013年一手新例生效後至2018年間，每年的撻訂宗數平穩維持於200餘宗水平。直至2019年起，相關數字輾轉增加。

值得留意是，對上一個高峰為2022年，全年錄得535宗撻訂，惟其中佔約277宗來自須拆卸重建的沙田大圍站柏傲莊III。該盤佔今年的整體個案僅10宗，反映年內情況實際比2022年更為嚴峻。

瑧譽低近三成重售 整體樓價較2021年回落近三成，發展商紛紛割價將撻訂單位重售。年內終止交易的單位，有約76%已經重新售出，大部分屬劈價重售，減幅介乎約0.3至50.9%。其中，有抗跌力較弱的新界洋房，約兩年半之間賣平逾5,200萬元，成為年內減價最多的撻訂重售個案。

近年一手新盤終止交易數字 12月終止交易新盤單位重售個案