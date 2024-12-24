簡訊一覽
●股權披露顯示，李嘉誠基金會在本月17至20日，分別增持長實集團(01113)50.7萬股、50.45萬股、110.9萬股及130.7萬股，即合共342.75萬股，每股均價介乎30.4489至30.9584元，估計合共涉資逾一億元，持股量由10.6%升至10.7%。
●大眾金融控股(00626)發盈警，料截至今年12月底止年度將錄得未計及商譽減值前虧損約1.9億元，較去年度錄得溢利約1,400萬元轉盈為虧。
●康達環保(06136)出售中山康達水務100%股權予中山市小欖水務，涉資9,605.09萬元人民幣。
●證監會終身禁止海納資產管理的負責人員吳家順重投業界，並處以罰款170萬元，原因是他粉飾海納資產的財政資源及和兩隻基金管理不善。
●聯交所宣布，由12月27日上午9時起，克莉絲汀(01210)的上市地位將根據《上市規則》第6.01A（1）條予以取消。該公司的股份自去年4月3日起已暫停買賣。
●滙豐協助珠海華發集團發行首筆14億元人民幣3年期數碼債券，並以HSBC Orion作為數碼資產平台，為首筆由大中華區企業發行的數碼原生債券。該債券將於香港及澳門兩地上市，並會透過債券通「南向通」供內地在岸投資者參與。
●國家工信部公布，今年首11個月通訊業整體運行態勢平穩，電訊業務量實現穩步增長，收入累計完成1.59萬億元人民幣，按年增長2.6%，按照上年不變價計算的電訊業務總量增長10%；另5G用戶突破10億戶。
●印尼投資部指，印尼投資及下游化部長/投資協調委員會（BKPM）主席Rosan Perkasa Roeslani於本月18至20日在華會見多家中企代表，包括吉利汽車(00175)、振石控股、萬凱新材、中國能建和中信集團等，並敲定總計74.6億美元的新投資承諾。
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