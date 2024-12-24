投行齊唱淡Nike 憂股價具大冧風險

美國上市的國際運動品牌Nike早前公布好過預期的季度業績，惟投行一致唱淡前景。摩根士丹利發表研究報告指，Nike管理層給予的指引透露基本面狀況可能會轉差，目前迎來轉機的時間仍未明朗，盈利風險將延續至2026年財政年度。瑞銀投資銀行亦指出，未來數個季度仍有可能傳出更多利淡消息，因此Nike股價有顯著下行風險。

大摩在一份報告中，把Nike的目標價從80美元降至74美元，但基於對新行政總裁抱有希望，因此維持「與大市同步」評級。另外，由於管理層把本季度的財務指引設定得較預期較低，相信很大程度可以達標。瑞銀則把其目標價由80美元下調至73美元，維持予其「中性」評級，原因是長遠仍看好其有反彈能力。

瑞銀調低3年盈利預測 瑞銀下調Nike的2025至2027財年各年每股盈測分別15%、23%及16%，至2.05美元、2.2美元及2.9美元，是由於相信集團須採取較原先預期為多的行動來降低庫存，加上新任行政總裁Elliott Hill提出改變集團策略，邁向高端化，而集團仍有一半產品正在打折，因此對品牌地位復甦前景未明。

另外，金融研究公司CFRA的報告亦預期，Nike於本財政年度（截至明年5月底止）收入將倒退9%，並在下個財政年度反彈3%。該機構指出，Nike的美國業務展現出韌性，比較要擔心的是全球業務轉弱，特別是旗下品牌Jordan經歷一段長時間高增長後，正開始放緩。