星上月核心通脹1.9% 近兩載最低

新加坡金融管理局與貿工部公布最新的消費價格指數（CPI），11月的通脹率為1.6%，高於前值的1.4%，預測值為1.8%；核心通脹率按年放緩至1.9%，乃近兩年最低水平，兩者按月計均維持不變。

其中，核心通脹率放緩主要受到食品通脹率下降至2.4%，以及服務業通脹率降至2.2%所帶動；電力與天然氣、零售及其他商品的通脹率分別為2.5%及0.1%。當局維持預測核心通脹率今年內保持在2%以下，全年平均落在2.5至3%，明年則料進一步降到1.5至2.5%。

華僑銀行資助初級員工 此外，新加坡華僑銀行宣布，將連續第二年向全球初級員工發放單次資助。該筆總額約750萬坡元（約4,300萬港元）的款項，將發放予華僑銀行及其附屬公司，包括新加坡銀行和華僑銀行證券的約11,000名員工，以紓緩持續應對生活成本的壓力，款項將於明年2月至4月發放。其中，在香港及澳門，超過1,400名初級員工將分別獲得5,400港元及4,000澳門元，佔香港和澳門總員工人數約一半，這次資助金額參酌當地市場狀況而定。

該行今年首季亦曾向全球初級員工發放總額接近900萬坡元的資助，約14,000名員工受惠，佔集團19個市場總員工人數的40%以上，當時港澳超過1,500名初級員工受惠，分別獲得5,400港元及4,000澳門元，佔港澳總員工人數逾半。

華僑銀行表示，是次受惠的1.1萬名員工佔華僑銀行集團17個市場總員工人數約40%，儘管預測明年的通脹將緩和，應對生活成本的問題仍然存在，員工的福祉是集團首要任務，希望續以單次資助金幫助員工應對生活成本上升的需要。