美倘建比特幣儲備 料24年減債35%

關於美國成立比特幣（Bitcoin）儲備的討論轉趨熱烈。發行多個加密貨幣交易所買賣基金（ETF）的資產管理公司VanEck昨提出假設：若美國建立100萬枚比特幣的國家儲備，未來24年內或可減少國家債務35%。比特幣大好友、微策略（MicroStrategy）創始人Michael Saylor亦提出，成立比特幣儲備可為美國創造16萬億至81萬億美元財富，有助減少國家債務。

另全球領先的金融交易服務提供商、英國上市公司IG Group發布市場回顧及投資展望預測，比特幣明年首兩個月將達每枚12.5萬美元的目標價。比特幣周一於9.5萬美元上落。

估幣價最快下月升三成 IG指出，加密貨幣市場在今年穩步增長，明年將迎來新的突破。美國證券交易委員會（SEC）新主席的任命，預計將帶來更為溫和的加密幣監管政策，重建市場信心。機構投資者的積極參與及資金流入，進一步支持比特幣的上升潛力。該企資深市場策略師Filippo Diodovich預測，明年1至2月，比特幣價格有望達到11萬至12.5萬美元；即較現水平有最多約三成上升空間。

此外，以太幣（Ethereum）及Solana等主流加密貨幣亦預計呈現增長潛力，以太幣目標價為3,800至4,000美元，Solana目標價為280至300美元。以太幣周一曾報3,295美元，Solana曾報181美元。

近期幣圈另一矚目事件乃日本上市公司、被稱「日本版MicroStrategy」的Metaplanet推出發行零利率債券（zero-coupon bonds）的融資計劃，以進行比特幣槓桿交易。該債券募集金額達45億日圓（約3,000萬美元），以增持比特幣。自今年5月以來，Metaplanet已購買超過1,000枚比特幣，據報其最新比特幣持倉為1,761.98枚，今年以來其股價累漲逾24倍。