大鱷押注日圓貶值 巴克萊估再跌5%

臨近年尾，對沖基金再押注美元升、日圓跌的交易，且積極建倉布局套息交易活動。最新巴克萊銀行預期，日圓兌每美元未來幾個月將會再貶5%，即亦下試165水平，換言之是屬1986年之後最低。周一日圓兌每美元在156水平爭持，折合每百日圓兌4.95至4.98港元。

巴克萊駐新加坡的亞洲外匯期權主管達加（Mukund Daga）指出，雖然日本財務大臣與財務省對日圓積弱發出警告，但對沖基金仍然買入看升美元兌日圓期權，因此該行推算圓匯未來有機會下試160至165區間。

美匯指數周一繼續在兩年高位橫行，見107.95。華僑銀行香港經濟師姜靜表示，美國11月核心個人消費開支（PCE）物價指數創近半年最小升幅，加上個人支出與所得增長大致符合預期，風險情緒向好，導致美債孳息率全線回落。她又認為，由於今個星期歐美市場將迎接聖誕休市，在市場交投冷清之下，匯市或呈波動。

日股反彈 重越三萬九 日本股市昨日結束6日跌市，日經平均指數重上39,000點關，收報39,161點，升459點或1.19%。東證指數（TOPIX）升24點或0.92%，收報2,726點。

另邊廂，鄰國南韓有指或因應戒嚴風波而下調明年經濟增長預測至1%。

韓財長預告削經濟預測 南韓企劃財政部部長崔相穆表示，市場擔心近期國內政治局勢，信心可能會減弱，由於存在許多下行風險，明年經濟增長預測下調是不可避免。

不過，當地關稅廳昨公布的今個月首20日的外貿情況，延續淨增長趨勢，期內出口額達403億美元，按年增加6.8%；進口額則增7.5%至389億美元，貿易順差13.5億美元。

按產品區分，半導體出口仍強，出口額達82億美元，按年升幅達23.4%，佔整體出口比重20.4%，按年多出2.7個百分點；另汽車出口額也較去年同期升8.9%，反之石油製品出口額按年下跌14.6%。

不過當地央行最新預期，作為南韓主要經濟增長引擎的出口表現，明年按年升幅會縮減至1.5%，較今年6.3%的升幅為低。該行上月又對200家當地出口商進行出口前景調查，受訪企業普遍認為，中國廉價的出口產品導致全球激烈競爭，是明年企業面臨的主要擔憂，而此因素較美國下任總統特朗普的關稅政策還要嚴重。首爾綜合指數昨升37點或1.57%，報2,442點。