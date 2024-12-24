日產本田鋪路合併

謀做第3大車企 一年經營溢利近千五億 日本兩大老牌車廠日產及本田周一簽訂諒解備忘錄為合併鋪路，方案是兩企的股份將轉移至一家共同控股公司，取代兩企上市地位。日產和本田的品牌會保留，但期望業務上的統合能產生超過一萬億日圓（約496億港元）的協同效應，成就一家年收超過30萬億日圓（近1.5萬億港元）、經營溢利超過3萬億日圓（約1,489億港元）巨型車企。

本田和日產去年售車共約735萬輛，以些微差距力壓現時全球季軍——南韓的現代，僅次豐田和德國的福士。

加強智能化電動化技術 本田社長三部敏宏說，「智能化」和「電動化」令汽車行業出現「地殼變動」，期望與日產在既有合作的基礎上，融合彼此在上述兩項技術的實力，例如「把大容量、高輸出電池的用途擴展至電力調整」，「強大的運算能力令汽車有代步以外用途」。

實現這些宏大目標之前，日產和本田各自成立「統合準備委員會」，設法在日後提高效益，方向包括融合傳統內燃引擎車、混能車、充電式混能式、電動車等產品規劃，透過共享等手段優化產能和大幅削減固定成本，並會共同採購。除了造車本業，汽車金融服務也會循合併來做大做強。

至於日產持股約24%的三菱汽車會否與日產和本田合體，抑或只做子公司，該公司會在未來一個月左右考慮。三菱社長加藤隆雄稱，單一車企難有龐大的投資和研發資源，日產和本田合體對提升競爭力至關重要。

另外，三部強調，跟日產合併不是救濟對方，而是強化競爭力，日產業務轉勢復甦、大家都能夠自立乃合併的「絕對條件」。日產社長內田誠表示，經營改革進展順暢，但否認鴻海向日產「提親」。

從三部在記招上刻意強調「電動化」可見，「日本合併」的一大背景是電動車業務落後，尤其在中國市場面對一眾中資車企毫無還手之力。同樣水深火熱的福士據報4,000名經理層級員工未來兩年減薪一成，2027至2029年再依次減8%、6%及5%。豐田旗下凌志則宣布在上海設廠生產電動車，為豐田首次在內地獨資設廠。

去月華電動車運歐挫23% 然而，中國車企出海亦遇挫折，海關總署數據顯示，11月內地對歐盟電動車出口按年倒退23%，拖累整體按年跌19%，反映歐盟正式加徵關稅的衝擊。

上汽旗下的名爵（MG）為大輸家，按年跌58%。Dataforce的分析師利青格形容，關稅的衝擊較原先所想為小，反而比亞迪從上汽搶走份額。現時比亞迪電動車的歐盟進口關稅被加至27%，比上汽低約18個百分點。

比亞迪則繼續開拓其他市場，日前以5款純電動車進軍埃塞俄比亞。

日產與本田合併時間表