美經濟顧問委會主席 傳Miran獲提名擔任

市場消息指，美國總統大選當選人特朗普提名財政部前顧問Stephen Miran擔任白宮經濟顧問委員會主席。該委員會由3人組成，就經濟政策向總統提供建議，並協助檢討聯邦政府政策。

Miran為Hudson Bay資本高級策略師，早前與有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼發布一份對沖基金研究，指美財政部去年透過緩和長債銷售提供經濟刺激，人為壓低長息刺激經濟來爭取選票，惟財政部否認。Miran亦曾指出，外界對特朗普關稅威脅的影響過分恐慌。

此外，有「華爾街先知」之稱的亞德尼研究公司總裁Ed Yardeni預期，明年美國不排除會有債務危機，經濟或會滾動衰退。他出席一峰會時指出，美國經濟會有彈性，會有滾動衰退，但不會有全面的經濟衰退，又指美國消費者會表現驚人的彈性，資本支出不會像過去那樣對利率敏感。

他對標普500指數持樂觀態度，認為到明年底將達到7,000點，之後一年將達8,000點，美股7雄表現將保持強勁，可能佔標普指數市值的30%，繼續坐享高估值。不過，他預期，美國可能會有債務危機，「債券衛士」可能對特朗普的政策不滿意，故可能會看到債券收益率飆升。若美國生產力繼續復甦，預期通脹會有所緩和，料明年繼續保持在2至3%之間。

美企1991位CEO離職 不過，高管就業指導公司Challenger, Gray & Christmas近期發布的調查顯示，今年首11個月，美國已有1,991位企業行政總裁（CEO）宣布離職，乃該調查自2002年開始追蹤相關變動起的最高紀錄，也較去年的1,914位有所上升。其中，美國上市公司的離職CEO人數同樣創下新高，截至11月底已有327名上市公司CEO宣布離職，按年升9%。