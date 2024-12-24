英上季GDP零增長 陷停滯

英國國家統計局（ONS）昨日公布，第三季國內生產總值（GDP）按季增速由0.1%下修至零，參考英倫銀行上周預測本季經濟增長也是零，即英國經濟下半年恐完全停滯不前。不僅如此，第二季的增速亦由0.5%調低至0.4%。

消息令英倫銀行減息預期升溫，英鎊兌美元曾倒跌0.23%，低見1.254，兌港元亦曾倒跌至9.7421。

面對工黨上場後英國經濟表現轉弱，財相李韻晴立即把責任推給前朝，說挑戰源於「15年的疏忽」。凱投宏觀指，上季英國消費開支和商業投資尚可，增速下調的原因包括出口需求減弱，「2025年會好過2024年」。

企業睇經濟增長兩年最差 上季英國商業投資數據確實不錯，按季增速獲大幅調高0.7個百分點至1.9%，連次季也獲調高0.4個百分點至1.8%。不過，這些都發生在李韻晴公布首份財政預算案之前，她10月底宣布加稅來填補其口中「保守黨前朝政府留下的財政黑洞」，已打擊商界信心。保守黨發言人昨呼籲她三思。

英國工商聯合會（CBI）昨日發表月度私營企業調查，受訪企業對經濟增長的預期創2022年11月之後最差，不但迄今3個月來的商業活動減弱，服務業的招聘意欲亦相當委靡，其中商業及專業服務預期人手未來3個月會減少，為2020年9月之後最壞，消費服務企業亦預期招聘會銳減。

CBI續指，商界尤其不滿政府提高國民保險（NI）的僱主供款，於需求疲弱的當下可謂雪上加霜。英國零售聯會（BRC）直言「公眾對經濟的信心插水」，消費開支預期指數按月跌6點，幾乎所有消費種類都跌。

外界對於李韻晴處女作的罵聲似乎不下於前年卓慧思的「迷你預算案」，但英國財政部昨日強調，加稅是「整頓經濟和財政黑洞的艱難決定」。