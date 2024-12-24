人幣跨境清算延長至24小時

中銀香港昨宣布由即日起進一步延長香港人民幣清算行的跨境清算服務時間，通過香港人民幣即時支付結算系統及人民幣快速支付系統，為人民幣業務參加行提供香港時間周一至周五24小時即時跨境人民幣清算服務。今年首11個月，該行的人民幣清算量達到660萬億元，創下歷史新高。

此外，中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價昨日報7.187，較上日升31點子；離岸人民幣兌每美元昨曾報7.2952，每百港元兌93.83元人民幣。

中國人民銀行昨於公開市場開展1,096億元人民幣7日期逆回購操作，操作利率持平於1.5厘，對沖7,531億元逆回購到期量後，單日淨回籠6,435億元。

人行傳罰3債市違規機構 內地報道，近期人行針對債券市場違法違規行為重拳出擊，目前第一批處罰名單已基本確定，預計很快向外公布。據悉，第一批處罰名單中至少有3間機構上榜，包括一間中西部的農商行、一間貨幣經紀公司、一間東部沿海的期貨公司，每間罰款金額都在1,000萬元人民幣以上，被處罰的原因主要是擾亂市場價格、利益輸送、出借帳戶、規避監管、內控缺失等。

今次處罰被不少債市人士認為是上周人行集中約談後的餘波，且預計後續人行還會採取更多舉措。據報人行要維持一個斜率更加陡峭的國債息曲線的決心不會改變，這樣可以帶動社會資本在各個行業去借短買長，帶動自然投資規模的增長。

不過，市場對中國經濟前景仍感不安，部分資金繼續擁抱中國債市避險。昨日10年期中國國債息率一度再創新低，見1.676厘。