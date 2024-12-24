專家：內房限制政策仍有放鬆空間
中國首席經濟學家論壇研究院院長盛松成最新認為，內地一線城市樓市限制政策仍有放鬆空間，並料明年中國房地產市場跌幅收窄，2026年回穩機會高。事實上，陸續有房企開始重新入市增加土地儲備，顯示樓市氣氛正逐步改善。
越地20億奪地 另獲5億融資
房企消息方面，越秀地產(00123)昨日宣布，透過持股95.475%的廣州新秀，通過公開掛牌方式以20.234億元人民幣，成功競得廣州市海珠區工業大道南大幹圍AH101533地塊。該地塊總用地面積約1.54萬方米，規劃總可建面積約9.3萬方米，地塊性質擬為二類居住用地，所建住宅物業擬用於出售。該企認為，是次以合理成本收購廣州市海珠區地皮，將增加優質土地儲備，進一步鞏固公司在廣州的戰略地位。
同日，越秀地產宣布與一家銀行（貸款人）訂立一份融資協議，據此，貸款人向公司提供5億元之定期貸款融資，分兩批撥款，第一批金額為1.5億元，第二批金額為3.5億元。
碧桂園(02007)則回應旗下蘭州春霖房地產開發本月中以總價1.55億元人民幣投得G2421號居住用地的事件，指拿地非公司主動摘地，而是項目公司與地方政府在蘭州項目土地摘牌的熟化成本以及市政配套建設的一些建設成本，經過洽談，政府透過以地抵債方式支付相關款項。
此外，華潤置地(01109)宣布，執行董事徐榮自昨日起獲委任為總裁。
市場觀望內地會推出更多大規模刺激財政措施之際，官媒文章稱，為全方位擴大國內需求，促進消費結構升級，注重投資結構的優化，要通過科技創新催生新的增長點、創造新的市場需求。
險企監管新規過渡期延長
另一方面，個別部門繼續優化政策助企業應對挑戰。國家金融監督管理總局發布通知，明確將原定於今年底結束的保險公司償付能力監管規則（即業內稱之為「償二代」二期規則）過渡期延長至明年底。業界指出，上述《通知》的發布猶如一場及時雨，讓一些險企「暫時鬆一口氣」，行業可有更多時間適應監管新規。
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