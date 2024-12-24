專家：內房限制政策仍有放鬆空間

中國首席經濟學家論壇研究院院長盛松成最新認為，內地一線城市樓市限制政策仍有放鬆空間，並料明年中國房地產市場跌幅收窄，2026年回穩機會高。事實上，陸續有房企開始重新入市增加土地儲備，顯示樓市氣氛正逐步改善。

同日，越秀地產宣布與一家銀行（貸款人）訂立一份融資協議，據此，貸款人向公司提供5億元之定期貸款融資，分兩批撥款，第一批金額為1.5億元，第二批金額為3.5億元。

市場觀望內地會推出更多大規模刺激財政措施之際，官媒文章稱，為全方位擴大國內需求，促進消費結構升級，注重投資結構的優化，要通過科技創新催生新的增長點、創造新的市場需求。

險企監管新規過渡期延長 另一方面，個別部門繼續優化政策助企業應對挑戰。國家金融監督管理總局發布通知，明確將原定於今年底結束的保險公司償付能力監管規則（即業內稱之為「償二代」二期規則）過渡期延長至明年底。業界指出，上述《通知》的發布猶如一場及時雨，讓一些險企「暫時鬆一口氣」，行業可有更多時間適應監管新規。