產經

全球GDP增速明年更分化

市場預期，美國明年減息的空間可能有限。 市場預期，美國明年減息的空間可能有限。
市場預期，美國明年減息的空間可能有限。
美領先發達國歐英轉弱 中國拖低新興市場
回顧2024全年，全球主要經濟體雖然都陸續進入減息周期，但從最近不同地區的央行立場來看，美國聯儲局的貨幣政策立場明顯更趨「鷹派」，減息步伐明顯較其他經濟體慢。展望明年，全球經濟表現勢將更加分化，巴克萊銀行經濟研究主管Christian Keller指，美國經濟增長勢頭強勁，預測明年美國經濟增長為2.3%，領先於所有主要發達經濟體；近期各項指標亦顯示美國經濟動能優於歐洲及中國。不過，基於強韌的經濟以及通脹預期，美國明年減息的空間亦可能有限。
聯儲幣策趨鷹 推高美元
Keller指出，最近聯儲局「鷹派」的立場導致股市下跌、國債孳息率上升。這種情況與英倫銀行（BoE）和日本央行（BoJ）的「鴿派」立場，還有最近中國國債孳息率的下降形成鮮明對比，並且因為息差因素，進一步推升美元匯率。他坦言︰「這種分歧反映出，美國在邁向2025年時的經濟增長和通脹表現依然強於其他地區。」
美國經濟的異常強勁，用「一枝獨秀」來形容最適合不過。儘管按照國內生產總值（GDP）的絕對數值而言，美國的增長不及大多數新興市場經濟體，但這是基於美國極高的人均GDP水平；因此從相對角度來看，美國整體GDP的增速其實已非常強勁。
另邊廂，歐元區、英國的經濟活力甚差，最近的採購經理人指數（PMI）已反映出這一點。歐洲央行行長拉加德接受外媒訪問時亦稱，歐元區已經濟「非常接近」中期通脹目標，暗示未來會繼續推進減息。
分析認為，歐洲通脹回落的主因，正正是由於經濟動能不足，需求未能夠支撐物價。同樣的情況亦發生在英國，除了數據反映經濟活動轉趨疲弱，英倫銀行的議息會議紀錄亦顯示，愈來愈多貨幣政策官員開始轉向「鴿派」立場。
巴克萊估華經濟僅升4%
至於中國方面，巴克萊銀行指出，最近公布的11月經濟數據普遍顯示經濟疲弱，房地產投資尤其處於深度萎縮狀態，所幸是由一線城市帶動的房地產銷售有所改善。在綜合目前所得資訊後，該行維持對中國明年經濟增長僅4%的預測，顯著低於市場預期。
雖然美國獨力支撐着發達經濟體增長，而中國亦拖低了新興市場整體經濟表現，但由於其他地區的表現相反（歐洲經濟增長顯著放緩、中國以外的新興市場增長強勁），預期未來新興市場的經濟增長將進一步拋離發達經濟體。富時羅素的報告指出，這一趨勢主要來自結構式趨勢以及新興市場的人口紅利。
市場亦關注接下來美國政府有機會因為債務上限問題而停擺。根據巴克萊銀行的分析，聯邦政府停擺一周大約會對季度GDP造成0.1個百分點的負面影響，但當政府運作復常後，這些損失可以彌補。該行又預期，聯儲局將在2025年6月後暫停降息，並僅在2026年中期左右（如果關稅導致的通脹壓力消退）才會恢復減息。
新興市場與發達經濟體的增長軌迹預測新興市場與發達經濟體的增長軌迹預測
新興市場與發達經濟體的增長軌迹預測
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