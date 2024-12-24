全球GDP增速明年更分化

美領先發達國歐英轉弱 中國拖低新興市場 回顧2024全年，全球主要經濟體雖然都陸續進入減息周期，但從最近不同地區的央行立場來看，美國聯儲局的貨幣政策立場明顯更趨「鷹派」，減息步伐明顯較其他經濟體慢。展望明年，全球經濟表現勢將更加分化，巴克萊銀行經濟研究主管Christian Keller指，美國經濟增長勢頭強勁，預測明年美國經濟增長為2.3%，領先於所有主要發達經濟體；近期各項指標亦顯示美國經濟動能優於歐洲及中國。不過，基於強韌的經濟以及通脹預期，美國明年減息的空間亦可能有限。

聯儲幣策趨鷹 推高美元 Keller指出，最近聯儲局「鷹派」的立場導致股市下跌、國債孳息率上升。這種情況與英倫銀行（BoE）和日本央行（BoJ）的「鴿派」立場，還有最近中國國債孳息率的下降形成鮮明對比，並且因為息差因素，進一步推升美元匯率。他坦言︰「這種分歧反映出，美國在邁向2025年時的經濟增長和通脹表現依然強於其他地區。」

美國經濟的異常強勁，用「一枝獨秀」來形容最適合不過。儘管按照國內生產總值（GDP）的絕對數值而言，美國的增長不及大多數新興市場經濟體，但這是基於美國極高的人均GDP水平；因此從相對角度來看，美國整體GDP的增速其實已非常強勁。

另邊廂，歐元區、英國的經濟活力甚差，最近的採購經理人指數（PMI）已反映出這一點。歐洲央行行長拉加德接受外媒訪問時亦稱，歐元區已經濟「非常接近」中期通脹目標，暗示未來會繼續推進減息。

分析認為，歐洲通脹回落的主因，正正是由於經濟動能不足，需求未能夠支撐物價。同樣的情況亦發生在英國，除了數據反映經濟活動轉趨疲弱，英倫銀行的議息會議紀錄亦顯示，愈來愈多貨幣政策官員開始轉向「鴿派」立場。

巴克萊估華經濟僅升4% 至於中國方面，巴克萊銀行指出，最近公布的11月經濟數據普遍顯示經濟疲弱，房地產投資尤其處於深度萎縮狀態，所幸是由一線城市帶動的房地產銷售有所改善。在綜合目前所得資訊後，該行維持對中國明年經濟增長僅4%的預測，顯著低於市場預期。

雖然美國獨力支撐着發達經濟體增長，而中國亦拖低了新興市場整體經濟表現，但由於其他地區的表現相反（歐洲經濟增長顯著放緩、中國以外的新興市場增長強勁），預期未來新興市場的經濟增長將進一步拋離發達經濟體。富時羅素的報告指出，這一趨勢主要來自結構式趨勢以及新興市場的人口紅利。

市場亦關注接下來美國政府有機會因為債務上限問題而停擺。根據巴克萊銀行的分析，聯邦政府停擺一周大約會對季度GDP造成0.1個百分點的負面影響，但當政府運作復常後，這些損失可以彌補。該行又預期，聯儲局將在2025年6月後暫停降息，並僅在2026年中期左右（如果關稅導致的通脹壓力消退）才會恢復減息。

新興市場與發達經濟體的增長軌迹預測