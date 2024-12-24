美消費信心低過預期 道指曾挫311

聖誕假期將至，投資者觀望氣氛濃厚，美國股市暫時欠缺焦點，道指周一早段曾跌311點，報42,528點；標指跌15點，報5,915點；納指升9點，報19,581點。經濟數據方面，美國12月諮商會消費信心指數為104.7，低過預期。

高盛首席經濟學家哈哲思（Jan Hatzius）表示，維持對明年美國聯儲局減息3次（每次0.25厘）的預測，原因是到目前為止，許多導致通脹回落的基本因素「仍然完好無缺」，這意味着通脹難以反彈。

他補充道，雖然關稅等特定風險可能導致通脹暫時上升，但潛在的經濟調整（包括薪酬回落、勞動市場轉弱）支持通脹回落的趨勢，加上價格趨勢與季節效應的影響，將加劇通脹的下降趨勢。具體而言，他預計到2025年底，核心個人消費開支（PCE）通脹率將從目前的2.8%降至2.4%。

監管或放寬 助銀行盈利 隨着明年特朗普即將重新入主白宮，華爾街亦看好個別板塊的表現，如此前深陷危機的地區銀行。分析預計，新一屆的「特朗普2.0」政府，將營造對銀行業更友善的監管環境。Piper Sandler分析師Nathan Race表示，近期美國國債孳息率曲線回歸正常，即長期利率重新高過短期利率，對銀行盈利能力大有幫助，因為銀行通常以短期利率借入資金，並以長期利率放貸，賺取息差。

他又表示︰「考慮到收入增長的潛力和每股盈利預期的向上修正，我們認為重點將集中在（銀行業的）2025年財務指引上。」他補充指，由於併購相關的監管有望放寬，預計併購前景將成為下次財報季討論的焦點。

中國晶片遭美301調查 就在拜登政府卸任前，突然祭出針對中國晶片產業的301貿易調查，主要涉及用於汽車、電器乃至軍事領域的成熟製程晶片。白宮指出，中國政府對晶片行業的非市場政策和補助，使得中國企業嚴重損害市場競爭，並令外界對中國製基礎半導體形成危險的依賴。本次調查亦會評估美國於成熟製程晶片對中國有多依賴。

此調查早於上周已經有傳聞會進行，預計調查期大約為6個月，完成時總統已換成特朗普，但可能會成為美國對中國晶片加徵關稅的理由。