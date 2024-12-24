調查：85%港人來年置業審慎

經絡按揭轉介進行一項調查發現，85.9%受訪港人表示來年入市或投資部署取態將保持審慎；另有61.6%稱，港府「減辣」對樓按市場有正面作用。該行首席副總裁曹德明認為，政府「減辣」有助樓市回穩，惟本港經濟尚未完全復甦，環球市況仍存不確定性，故市民置業態度偏向審慎。

調查於網上訪問700名港人，其中三分之一為未置業人士。當中，約36%未置業市民考慮未來一年買樓，逾52%計劃靜觀其變。大部分市民考慮置業自用，主要原因包括趁樓價跌入市、保值及息口回落等；超過66%市民計劃買入600萬元或以下物業。

調查又發現，近38%受訪者估計明年樓價將上落5%，逾26%估計會跌逾5至10%。受訪者最憂慮本港經濟衰退影響來年樓市，其次是樓價持續下跌導致負資產上升，分別有約27%和23%。

現樓按揭或彈10% 曹指雖然美國通脹數據仍然穩定，但候任總統特朗普的政策不確定性，聯儲局來年或放慢減息步伐，明年仍至少有兩次減息機會，基準利率將下調到3.75至4厘區間。

他預期本港銀行會跟隨減息，港元最優惠利率（P）將每次下調0.125厘，屆時將回復至加息周期前水平，實際按揭利率或在明年9月後降至3.25厘；港元一個月拆息（HIBOR）反覆徘徊3至4厘水平。隨着按息回落，若香港經濟進一步復甦，將有助提振用家及投資者入市信心，為樓價築底；他估計明年樓價將有3至6%上落波幅。

曹又提到，自從施政報告全面為樓市撤辣後，交投表現回暖，但今年減息幅度不及預期，估計全年現樓按揭僅有5萬宗，按年倒退32%，創有紀錄新低，明年則有望反彈10%至5.5萬宗；並料明年樓花按揭有望反彈43%至6,000宗，挑戰近5年新高。