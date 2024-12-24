積金全年人均望賺2.16萬

強積金各資產類別投資回報

眨眼一年又到12月，是時候檢視強積金全年投資表現。積金評級表示，今年強積金應是自2020年以來表現最好的一年，且連續兩年錄得正回報，全年有望升9.19%，即每名打工仔平均收益有21,600元，累計收益達1,028億元。不過，單計12月強積金投資微跌0.48%，人均要蝕2,100元，主因美股下跌所致。

美股基金累升21%稱冠 按資產類別劃分，今個月美股基金跌2.92%，是表現較差的基金，惟全年計升幅仍然稱冠，上升21.45%。香港及中國股票今年表現同樣爭氣，年內回報達15.51%，排名第3；12月計亦升2.31%，是升幅最勁的基金。

積金評級主席叢川普表示，雖然今年最後一個月打工仔強積金回報可能出現虧損，但由於強積金全年投資收益有望連續兩年見1,000億元，意味475萬強積金成員的平均帳戶結餘有望維持27萬元以上，總資產達1.291萬億元，是強積金推出以來第4高水平。

不過他補充，隨着美國候任總統特朗普明年1月就職典禮臨近，強積金能否實現這目標仍存在不確定性。

展望明年，叢指貿易保護主義和放鬆管制似乎是特朗普的「王牌」。雖然上述因素對某些美股行業來說很受歡迎，但也會帶來意想不到後果，故他認為強積金成員可能要透過多元化投資組合減低相關不確定因素，而採用預設投資策略（DIS）基金或是不錯的投資選擇。