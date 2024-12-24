產經

微信小店概念股回吐 東方甄選揚5.8％

騰訊獲看好，目標價上望570元。 騰訊獲看好，目標價上望570元。
騰訊獲看好，目標價上望570元。
微信上周在其電商平台微信小店推出「送禮物」功能，令騰訊控股(00700)和微盟集團(02013)雙雙「落鑊」。儘管騰訊和微盟的股價周一分別回吐1.45%及3.5%，且被指涉及微信小店業務的A股公司表態謹慎，但券商繼續看好微信小店的潛力，並注視對其他電商平台的威脅。
中信証券指，論確定性，關注微信小店的概念股不如入駐的零售商；民生證券亦關注入駐賣家的商品變現，如東方甄選。市場昨日按照這種邏輯，一度把入駐商家之一的東方甄選(01797)炒高15.4%，但收市升幅已縮至5.86%。
大和點名快手受威脅
大和相信，微信小店有望增強微信電商的貨幣化潛力，並注意到快手(01024)有短期下行風險，因為該公司定位為基於信任（Trust Based）電商平台，優勢在於私域流量及低價商品，「送禮物」功能將對快手構成競爭。該行快手目標價定於80元，給予「買入」評級。
摩根士丹利發報告指，微信小店利用微信的生態系統，提供統一及可信賴的電商平台，「送禮物」功能全面推出後，將吸引更多商戶加入微信小程序，提升電商相關交易和廣告收入的上行空間，但電商競爭早已相當激烈，當騰訊愈來愈專注微信小店，可能令其他電商感到憂慮。
大摩撐騰訊再飆35%
大摩維持騰訊「增持」評級及行業首選，目標價570元，比周一收市價高出逾35%，跟領展房產基金(00823)和紫金礦業(02899)並列為該行亞太區（日本除外）焦點股名單上的港股。
另外，市場研究機構Sensor Tower公布，上月騰訊的長青手遊《王者榮耀》蟬聯全球收入最高手遊寶座，力壓《Pokemon Trading Card Game Pocket》，緊隨兩者的是《Royal Match》、《MONOPOLY GO!》及《Last War: Survival》。
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