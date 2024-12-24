微信小店概念股回吐 東方甄選揚5.8％

摩根士丹利發報告指，微信小店利用微信的生態系統，提供統一及可信賴的電商平台，「送禮物」功能全面推出後，將吸引更多商戶加入微信小程序，提升電商相關交易和廣告收入的上行空間，但電商競爭早已相當激烈，當騰訊愈來愈專注微信小店，可能令其他電商感到憂慮。