微信小店概念股回吐 東方甄選揚5.8％
中信証券指，論確定性，關注微信小店的概念股不如入駐的零售商；民生證券亦關注入駐賣家的商品變現，如東方甄選。市場昨日按照這種邏輯，一度把入駐商家之一的東方甄選(01797)炒高15.4%，但收市升幅已縮至5.86%。
大和點名快手受威脅
大和相信，微信小店有望增強微信電商的貨幣化潛力，並注意到快手(01024)有短期下行風險，因為該公司定位為基於信任（Trust Based）電商平台，優勢在於私域流量及低價商品，「送禮物」功能將對快手構成競爭。該行快手目標價定於80元，給予「買入」評級。
摩根士丹利發報告指，微信小店利用微信的生態系統，提供統一及可信賴的電商平台，「送禮物」功能全面推出後，將吸引更多商戶加入微信小程序，提升電商相關交易和廣告收入的上行空間，但電商競爭早已相當激烈，當騰訊愈來愈專注微信小店，可能令其他電商感到憂慮。
大摩撐騰訊再飆35%
另外，市場研究機構Sensor Tower公布，上月騰訊的長青手遊《王者榮耀》蟬聯全球收入最高手遊寶座，力壓《Pokemon Trading Card Game Pocket》，緊隨兩者的是《Royal Match》、《MONOPOLY GO!》及《Last War: Survival》。
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